I colori dei tramonti e delle case a picco sul mare che luccica sono la sintesi fotografica di una vacanza a Positano. Il piccolo comune della costiera amalfitana è uno scrigno di bellezza. Durante i mesi più caldi si trasforma in un crocevia dalle infinite lingue, e dove l’inglese diventa quasi la lingua madre. Passeggiando su e giù tra i vicoli stretti si incontrano persone che arrivano da ogni parte del mondo, che si incantano ad ammirare ogni angolo e a renderlo eterno scattando istantanee.

La città verticale

Per godersi al meglio Positano il consiglio è di affrontare la vacanza in modalità comfort, a partire dall’approccio mentale. Infatti, l’idea chic che si ha della località può impedire di apprezzare le tante sfumature. L’unica strada per arrivare a Positano è la SS 163 Amalfitana, che da Sorrento arriva ad Amalfi tra numerose curve e tornanti, e una unica corsia a doppio senso di marcia. Arrivando in auto è bene informarsi, tramite la struttura alberghiera di riferimento, su dove parcheggiare durante la permanenza. Via mare si raggiunge tramite aliscafi o traghetti. Ben organizzato è il servizio di trasporto pubblico. Per la sua conformazione Positano è chiamata Città verticale, perché si sviluppa arroccata su un’altura. Ciò implica continue discese e salite da affrontare a piedi, indispensabili anche per andare in spiaggia. Pur se in numero ridotto, gli stabilimenti balneari sono ben curati e al centro della movida. Per il sole in relax si può optare per la spiaggia Arienzo Beach Club, raggiungibile con il water taxi. Per una giornata al largo, verso Amalfi o i Faraglioni di Capri, il noleggio barca è un must, ad esempio con Positano Charter.

Dove mangiare e dormire

Per il soggiorno si può optare per soluzioni di vario genere. A disposizione ci sono anche le case dei positanesi, che durante il periodo estivo diventano case vacanze. Per ammirare il panorama dal punto più alto di Positano si suggerisce la zona Chiesa Nuova, che è considerata un secondo centro del paese. Casa Chiesa Nuova è un complesso residenziale di appartamenti dotati di terrazza privata che si affaccia sul mare, nel punto in cui svetta anche quella che il Comune dedica ai matrimoni civili. Per raggiungere la parte del litorale è comodo usufruire del servizio del bus navetta interno. Camere con vista mare a pochi passi dalla spiaggia e dai tanti luoghi di arte e culto, sono all’Hotel Eden Roc. Nella struttura alberghiera a gestione familiare ci sono spunti per food&drink per clienti interni ed esterni: per un aperitivo al tramonto c’è lo Sky Bar, il crudo è nel ristorante Adamo ed Eva, per pizza d’autore e carne rossa di pregio c’è Roc Pizza & Steak.

L’esperienza immersiva

Spostandosi nel limitrofo borgo di Montepertuso si trova La Tagliata Fattoria, per una cucina tipica e un’esperienza immersiva tra gli animali.