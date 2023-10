PORTO SANT'ELPIDIO - «La vita mi ha messo alla prova già da neonato. Però ho vinto sempre io». La tenacia nel Dna di Andrea Putzu non manca di certo. Diversamente, sarebbe stato difficile spuntarla con tutte le sventure che ne hanno segnato l’infanzia. Forse proprio per le prove affrontate fin da piccolissimo ha imparato a prendere tutto con ironia, ma anche con perseveranza.

«Sono nato con un distacco dell’esofago e da piccolissimo ho superato due arresti cardiaci – racconta –. Ho passato un intero anno ricoverato all’ospedale Salesi, prima di tornare a casa. Babbo e mamma mangiavano lontano dai miei occhi, per non farmi sentire diverso dato che io mi alimentavo con un sondino direttamente nello stomaco. Mi sono sottoposto a un delicato intervento in Francia. All’inizio potevo ingerire solo cibi frullati. Avrò avuto tre anni quando ho iniziato a mangiare normalmente. La dottoressa Raffaella Pagni, che a quei tempi mi ha seguito in ogni momento, diceva ai miei: questo bambino ha una forza d’animo impressionante. Ecco, forse ora sarà più facile capire perché non mi arrendo mai».



Il mare



Gli anni trascorrono nella sua Porto Sant’Elpidio, a due passi dal mare, tra scuola e passione per lo sport, calcio soprattutto. Alle elementari Andrea inizia a prendere confidenza con il microfono, ma il tempo dei comizi politici è ancora lontano. «Era divertente, cantavamo in giro per le Marche con le canzoni del maestro Roberto Vespasiani». Sul rettangolo verde gira diverse squadre della città, da Marina Picena, con cui inizia, alla Falcor. Più avanti milita anche nella Civitanovese, con cui disputerà il campionato Juniores nazionale. Da adulto, per qualche tempo, si cimenta anche nei panni di allenatore con i ragazzi, categorie Pulcini ed Esordienti. Da tifoso, per lui, è storia di un grande amore, come ripete l’inno della sua squadra. «Sono tifosissimo della Juve fin da bambino, qualche anno fa sono anche stato presidente dello Juventus Club della città. Ma anche forte simpatizzante dell’Ascoli, di cui ho seguito tante partite al Del Duca. Insomma, il mio cuore è bianconero, non si discute».



Il confronto



Sul campo da calcio calcato da Putzu si incrociano le storie con altri futuri protagonisti della politica locale. «Negli Esordienti giocavo come portiere, il mio secondo era l’ex sindaco Nazareno Franchellucci. Ho giocato anche con Gian Vittorio Battilà. Ci siamo ritrovati qualche anno dopo a calcare altri campi… Ma la mia “carriera” calcistica era a singhiozzo. Ero cagionevole e mi ammalavo spesso, soffrivo di polmoniti e bronchiti ricorrenti, conseguenza di tutti i problemi di salute avuti da bambino. In pratica d’inverno non mi allenavo quasi mai. Ho praticato anche atletica leggera e nuoto, poi sono tornato al calcio, ma nel frattempo era nato l’interesse per la politica, che mi assorbiva sempre di più».

Il giovane Putzu inizia alla fine delle scuole medie: «Leggevo molto, mi piaceva in particolare la storia. Ricordo che chiesi alla professoressa: ma perché nei libri non esiste una riga sulle Foibe?» Parte la lunga militanza nei movimenti di destra giovanile. «A 17 anni scrissi una email ai vertici di Azione giovani a cui mi ero iscritto da qualche mese. All’epoca c’era una sorta di triumvirato a guidarla, con Giorgia Meloni, Francesco Grillo e Carlo Fidanza. Sapete chi mi rispose? Proprio Giorgia. L’amicizia nasce da lì, ne è passato di tempo. A presiedere il congresso provinciale per la leadership di Azione Giovani, che persi di misura con Andrea Sabbatini, venne l’attuale ministro Francesco Lollobrigida. Insomma, ci conosciamo davvero da tanto tempo».



Il voto



Il resto è storia più recente, tutta scritta a suon di voti, a partire dalla prima elezione in Consiglio a Porto Sant’Elpidio, tra i più giovani d’Italia, nel 2003. Sono passati 20 anni, le responsabilità aumentate, come quelle che oggi affronta in Consiglio regionale e da presidente della II Commissione. Lo spirito scanzonato, però, è sempre quello. «Mi sento l’Antonio Cassano della politica» conclude Putzu ridendo, con una definizione che ama molto e che pare sia stata coniata da Bobo Vieri. Colpi di genio e spavalderia, come Fantantonio da Bari vecchia.