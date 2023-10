La passione per la fotografia e per l’arte hanno segnato profondamente la vita di Luciano Dolcini, pesarese doc, amante del mare e della sua città. Luciano è nato il 9 marzo 1952 da una famiglia di ristoratori: «Il babbo e gli zii erano tutti impegnati nella ristorazione o negli alberghi, ma nessuno dei figli ha seguito le loro orme. Sono stato io l’ultimo a “staccarmi”, per scegliere il lavoro in banca».

Luciano è infatti il cugino di Massimo che è diventato un grande grafico a livello internazionale per essersi inventato la grafica di pubblica utilità; Maurizio ha scelto la strada della danza, divenendo un ottimo ballerino e coreografo. «Ero un bravo bambino, tranquillo e pacato - prosegue Luciano -anche perché ho avuto un’infanzia un po’ difficile sotto l’aspetto della salute. Non ho grandi ricordi delle elementari a parte la prima maestra, Suor Giulietta, nella scuola di viale Cesare Battisti, perché allora abitavo in via Marco Polo, sul mare».



Il gruppo del bar Zaira



E le stagioni della sua infanzia, ma non solo, sono state segnate dal mare: «Ancora oggi vado al mare da aprile a ottobre, tempo permettendo. Ho il mare nel Dna. Ricordo che avevamo una stufa a carbone e quando tirava la bora si mettevano i sacchetti davanti alle finestre per non fare entrare la sabbia in casa. Con il gruppo del bar Zaira, il vecchio bar sul lungomare all’altezza dell’Excelsior, ci si frequenta ancora». La passione per la fotografia e il cinema iniziano per Luciano verso i 15 anni: «Il cinema come spettatore e la fotografia inizia con una vecchia macchina di mio nonno, di quelle a soffietto, che ho ancora nella mia collezione. Mi venne voglia di fotografare e trovai quella macchina, inserii il rullino e partii. Mi piaceva fotografare di tutto, persone, particolari, il mercato del pesce di via Cavour, il porto, il mare, Baia Flaminia. Poi decisi di acquistare una macchina più efficiente».

Conobbe Ammazzalorso e andava da lui a sviluppargli le foto in camera oscura, ma poi «il salto di qualità lo feci con Maurizio Caselli, Foto Maurizio, che aveva il negozio per il Corso, rilevato dal fotografo Franz. Con lui ho fatto davvero esperienza di camera oscura, sperimentando, facendo gigantografie, stampando su tela o su carta colorata: mi si è aperto un mondo, perché il bello della fotografia era anche quello di stamparla. C’era lo scatto, l’attesa per vedere il risultato, magari improvvisando una camera oscura nel bagno».

Assai diverso da oggi: «C’era la grana, la sensibilità della pellicola: al di là di tutto era una fotografia “pensata” anche perché fotografare aveva un costo. Ai miei tempi si diceva che il tennis e la fotografia erano per i ricchi. Prima di fare una foto, sceglievi l’inquadratura, decidevi se dovevi ritornare con una luce migliore, ma soprattutto mettevi in moto un pensiero». Nel frattempo Luciano ha sempre lavorato con il padre: «Prima al Poggiolino, poi in via Cavour, nel vecchio ristorante pesarese che era stato chiuso e che riaprimmo noi (80 coperti e una decina di camere), poi all’Hotel Ambassador, come gestori dell’albergo e del ristorante. Ma alla fine volevo crearmi una mia autonomia e misi a frutto il diploma di ragioneria entrando in banca».

E così Luciano è entrato nella vecchia Banca popolare pesarese nel ’74, a 22 anni, e ne è uscito una decina di anni fa. Negli ultimi 15 anni di lavoro ha organizzato diversi eventi, da concerti a mostre d’arte, mettendo a frutto tutta la sua creatività. Ha giocato anche a calcio: a 15 anni nella Bedosti e a 17 nella Vis Pesaro giovani: «Ero entrato anche nella selezione marchigiana, ma poi un infortunio al menisco ha messo fine alla mia carriera calcistica».



Passioni a tutto tondo



Altre sue passioni sono il tennis e lo sci. Sulla musica non ha dubbi: «I Beatles tutta la vita, ma anche i grandi cantautori, Battiato, Guccini, Dalla, Morandi, De André, Battisti. Mi piace la bella musica, anche la classica, quella da camera e la lirica». E poi c’è la moto: «In garage ho ancora la Guzzi stornello 125 e da piccolo avevo in camera il poster della Benelli moto…accanto a quello di Che Guevara e Papa Giovanni». In casa ha molte dediche di grandi maestri dell’arte: «Ho avuto la fortuna di poter fotografare grandi artisti, di diventare il loro fotografo. Con alcuni di loro ho realizzato anche dei cataloghi, ma quello che mi piaceva era fotografarli mentre erano a contatto con le loro opere».

Elisabetta Marsigli

