Con l’estate alle porte, l’epilazione è tra le priorità per donne e uomini. Su questo specifico capitolo beauty, la distinzione tra i sessi, spesso sparisce: negli ultimi tempi, infatti, ci sono tanti uomini che scelgono di depilarsi, soprattutto con la bella stagione. Tra le news, c’è Epilfree, vera e propria alternativa al laser. Meno costoso, non invasivo e, da sottolineare, adatto a tutti i tipi di tipi e colori di peli, inclusi quelli bianchi, rossi e biondi. Come funziona? Vediamolo insieme.

In cosa consiste

Epilfree è un sistema che elimina la crescita dei peli aprendo il bulbo per far penetrare un prodotto che inibisce la crescita dei peli. È adatto a tutti, anche per peli sottili; si basa su un mix di ingredienti scientifici naturali, che consiste in liquidi essenziali estratti da erbe come il Mantello della Signora e l’Eucalipto. Il preparato nutre e ammorbidisce la pelle oltre a consentire alla lozione di trattamento, ovvero il Toner, di penetrare facilmente nei pori della pelle fino al follicolo pilifero. E’ sicuro ed efficace, secondo gli addetti ai lavori, anche per chi la pelle scura o abbronzata o è fotosensibile a causa dei farmaci. Non c’è pericolo, inoltre, di pigmentazione della pelle prima, durante o dopo il trattamento. Insomma, la vera alternativa al laser.

I vantaggi

Come funziona? Epilfree elimina la crescita dei peli aprendo il bulbo e così fa penetrare il prodotto che inibisce la crescita. Si tratta di un metodo che favorisce un sistema tale per cui si allargano i pori e questo permette al prodotto di penetrare in modo più rapido e permanente sulla cellula. I vantaggi sono tanti ,a partire dal fatto che è adatto a tutti i tipi e colori di peli, come quelli biondi, rossi, bianchi e grigi. Non ci sono rischi di danni per la pelle, come accade invece nel caso di utilizzo del laser e non ci sono controindicazioni per quanto riguarda l’esposizione al sole dopo il trattamento. Dunque, è un mix di due prodotti e richiede circa 8 -12 trattamenti per ridurre i peli. I risultati variano a seconda di dove vengono rimossi i peli ma la costanza assicura un risultato davvero notevole dove altre soluzioni falliscono. È, in particolare, la migliore alternativa al laser.

La rivoluzione

Epilfree, poi, arriva laddove non giunge il laser come le cartilagini, la pelle tatuata, i peli sottili. È un trattamento davvero rivoluzionario e importante ancora più se abbinato ad un costante servizio di ceretta. Inoltre, come sottolineano gli addetti ai lavori, è una soluzione del tutto indolore, naturale e sicura al 100%, che non ricorre all’uso di macchinari. Può essere usato come mantenimento e integrazione per tutti quanti abbiano già ridotto i peli con il laser. Vale la pena sottolineare che si tratta di un trattamento professionale e, dunque, può essere effettuato e applicato solo da esperti e professionisti. In questo caso, come in altri, il fai da te è decisamente sconsigliato.