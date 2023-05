Papà invita tutti i compagni di classe al compleanno della figlia, tranne uno. I genitori gli fanno i complimenti

È capitato più di una volta di sentir parlare di bambini esclusi dalle feste di compleanno dei compagni di scuola, ed è sempre un tema che crea indignazione tra genitori e non. Eppure stavolta la storia di un papà che ha evitato di proposito di invitare un singolo compagno di classe al party organizzato per i 7 anni della figlia ha riscosso grande approvazione sui social, dove è stata condivisa la ragione della scelta.

Il papà della bambina, che ne ha recentemente ottenuto la custodia esclusiva, ammette di essere ancora inesperto in tanti campi della genitorialità, ma che ha ben chiaro un punto su ci non ha intenzione di transigere: mettere sempre al primo posto i bisogni di sua figlia, anche se questo significa scontentare gli altri. Così in un forum su Reddit ha raccontato perché ha scelto di escludere un bambino dalla festa di compleanno. «Quando la scuola ha riaperto - scrive - abbiamo iniziato ad avere problemi con un bambino in particolare, Nick. Molti genitori si sono lamentati di lui perché è un grande prepotente con gli altri e viene spesso messo in panchina durante la ricreazione. Ho parlato con l'insegnante perché ha fatto piangere mia figlia dopo averla presa in giro costantemente su sua madre, lei ha promesso che gestiranno la situazione e lo terranno lontano da mia figlia». Poi, spiega, dopo l'intervento della maestra il bambino ha smesso di tormentare sua figlia, ma ha deciso ugualmente di non invitarlo al compleanno.

«La madre di Nick - continua - mi ha affrontato dopo la scuola mentre stavo andando a prendere mia figlia. Immagino che stesse piangendo per non aver ricevuto un invito.

Ho fatto aspettare mia figlia in macchina e questa signora mi stava dando l'inferno per aver escluso suo figlio, perché questa avrebbe potuto essere un'opportunità per lui di andare finalmente d'accordo con i suoi compagni di classe». Ma il papà non si è fatto cogliere impreparato e le ha detto che aveva avuto diversi mesi a disposizione per provare a fare qualcosa per il comportamento del figlio, ma non se ne era mai preoccupata. «Continuava a dire che avrei dovuto vergognarmi di me stesso per non aver colto questa opportunità per insegnare a mia figlia una preziosa lezione sull'apprendimento della compassione». «È stato un incontro molto intenso, ma alla fine mi sono comunque rifiutato di fare un invito perché mia figlia ha detto che non vuole Nick alla sua festa».

Il papà però, nuovo nel ruolo di genitore unico, ha chiesto agli utenti di Reddit se non fosse stato troppo duro nei confronti del bambino. In risposta, un utente ha detto: «Dovrebbe vergognarsi di se stessa. Questa sarebbe una grande opportunità per lei per insegnare a suo figlio le conseguenze delle sue azioni». Un altro utente ha aggiunto: «La figlia ha appreso che suo padre le copre le spalle. Rispetta i suoi desideri e si alza al suo posto contro i bulli e le persone che li aiutano. Lezione preziosa per lei - e questo bullo impara nel modo più duro che essere un idiota ha delle conseguenze». Un terzo utente ha dichiarato: «L'unica lezione che deve essere appresa qui è che trattare male le persone ti farà escludere dalle cose».