Panettoni da supermercato, qual è il migliore: la classifica tra sette marchi famosi

Il panettone è tra i dolci simbolo del Natale. C'è chi lo preferisce tradizionale, con canditi e uvetta, chi apprezza le rivisitazioni golose con gocce di cioccolato e chi quelle ricoperte di mandorle. Lo si può comprare in pasticceria, scegliendo tra i prodotti d'autore, o prediligere il supermercato per tenere sotto controllo i prezzi. Anche nelle proposte a basso budget è pssibile trovare prodotti validi, ma come orientarsi nella scelta? Un aiuto può venire dalla classifica stilata dagli esperti del Gambero Rosso analizzando sette famosi marchi della grande distribuzione: Bauli, Motta, Melegatti, Balocco, Tre Marie, Paluani e Maina.

La classifica

La classifica stilata dal Gambero Rosso vede un solo prodotto raggiungere la sufficienza. Il metodo seguito è stato quello della degustazione affidata a dieci esperti. «Una degustazione alla cieca non piacevolissima», a detta degli esperti stessi, che hanno comunque fatto rientrare nella lista i panettoni che hanno raggiunto un punteggio da 50 in su.

1 Motta (61/100)

2 Bauli (57,7/100)

3 Melegatti (56.4/100)

4 Tre Marie (53.8/100)

5 Paluani (51.6/100)

6 Maina (49.3/100)

7 Balocco Non classificato