Paga 10.000 dollari per un abbraccio con ragazza di OnlyFans, lei con i soldi va in vacanza con il fidanzato

Un ragazzo ha pagato 10.000 dollari per vedere una ragazza che seguiva su OnlyFans. Da lei ha ricevuto solo un abbraccio. Poi la giovane ha condiviso un post sui social in cui diceva: "Giro il mondo con il mio fidanzato". Evidentemente ha utilizzato i soldi ottenuti per prendersi una vacanza.

Il post

«Preparati baby, gireremo il mondo una vacanza alla volta». Questa la didascalia scelta dalla giovane per condividere la scelta su come utilizzerà i soldi ottenuti dall'aver incontrato un suo fan di Onlyfans. Insieme, due foto. A sinistra quella con il ragazzo incontrato, mentre a destra un'immagine che la ritrae in vacanza con il partner.

La somiglianza

«Ho pensato che fosse una storia di trasformazione in cui il ragazzo aveva conquistato la ragazza in qualche modo, poi ho letto l'intera didascalia. Che mondo». Questo è quanto scritto da un utente che ha notato una certa somiglianza tra le persone presenti nelle due foto.