L'olio di melograno, elisir antiage per pelle e capelli. Ecco come utilizzarlo

Lo conoscono pochi ma le sue proprietà sono notevoli. Stiamo parlando dell’olio di melograno, una vera leccornia per nostra signora pelle e anche per la chioma fluente. Tante virtù antiage, costo più che abbordabile, una beauty routine tutta nature e dagli effetti sicuri. Insomma, il melograno non è solo un frutto piacevole davvero gustoso per il palato ma è ottimo anche per la cura di cute e capelli. E’ scontato: non è l’elisir di lunga bellezza ma aiuta se usato con regolarità. La premessa, infatti, è sempre la stessa: se si usano costanza e prodotti di qualità, ci si può mantenere in forma senza spendere e senza diventare maschere ridicole con viso e collo tirati sino all’inverosimile.

Olio di melograno, prezioso antiossidante

L’importante è avere le dritte giuste. E gli oli sono tra le sostanze che meglio incarnano questo concetto se utilizzati nella maniera e nelle quantità adeguate. Vale la pena sottolineare che una confezione di 100 ml costa solo 17 euro, spicciolo più, spicciolo meno. Dunque vale la pena, sotto ogni punto di vista, inserire questo composto nella nostra skincare quotidiana.



I benefici







Come si usa

L’olio di melograno è vellutato, denso, in genere, viene spremuto freddo. È il top per prendersi cura delle pelle, specie se è secca, irritata o matura: è infatti un valido antiossidante e antirughe grazie ai potenti antiossidanti che contiene. Inoltre, favorisce il ricambio cellulare rendendo la cute più turgida e luminosa. Ha, poi, un buon effetto riparatore e si può applicare sia su cicatrici sia su macchie scure. Quindi, perfetta per pelli mature. Ma ha anche un’azione nutriente sia per la cute sia per i capelli; rende più elastica l’epidermide e stimola la produzione di collagene. E poi riduce le infiammazioni e protegge i capelli dai raggi solari. Per quanto riguarda i capelli, dà lucentezza e li idrata ma protegge la nostra chioma anche da aggressioni esterne come vento e inquinamento. Se poi si vuole, massaggiandolo sul cuoio capelluto, svolge un’azione lenitiva, purifica la cute e previene la formazione di forfora stimolando anche la crescita dei capelli.



Come gran parte degli oli, lo si può usare aggiungendo alcune gocce nella crema che si applica ogni giorno per potenziarne gli effetti; nel caso di pelle matura, si può mixare qualche goccia ad un siero o ad gel di aloe prima di andare a dormire. Se poi si ha la pelle molto secca, specialmente d’estate, lo si può massaggiare direttamente sul viso sia puro sia mixandolo con olio di jojoba: un utilizzo adatto per chi ha problemi anche di acne o rossori. Sia chiaro: un consulto con lo specialista, prima, è sempre preferibile. Questo olio, poi, si può usare anche in caso di scottature o cicatrici, per nutrire la pelle e per prevenire la comparsa di smagliature. Se poi passiamo ai capelli, se sono secchi e sfibrati, basta un impacco pre-shampoo, magari con un mix di olio di cocco. Massaggiato sulla cute, libera dalla forfora e velocizza la crescita dei capelli.