Nunzio si laurea a 20 anni con una tesi sul Covid e trova subito lavoro: «Contratto di un anno, poi andrò all'estero»

La laurea costituisce sempre un traguardo importante, in quanto rappresenta il coronamento di un intenso percorso di studio. Nunzio Sabino, però, è riuscito a compiere una vera e propria impresa, che in pochi, prima di lui, sono stati in grado di realizzare: questo ragazzo, infatti, si è laureato a 20 anni, e ha già trovato un impiego. Come riporta il Corriere, il veronese si è laureato in Economia Aziendale, con una tesi sugli effetti del Covid sull'economia italiana.

La storia di Nunzio

Il 20enne è abituato a bruciare le tappe: ha iniziato le elementari a 5 anni e l'università a 17.

Ovviamente, ha incontrato diversi ostacoli lungo il cammino: «Non è stato semplice essere sempre il più piccolo», ha dichiarato il veronese. Nunzio, poi, ha aggiunto: «Abitando ad Alpo, prendevo il treno per raggiungere la scuola – spiega -. Un'abitudine che ho mantenuto quando ho iniziato a frequentare l'Università di Verona».

Parlando del suo percorso universitario, Nunzio ha raccontato: «All'università ho dovuto rinunciare a un pranzo con i miei compagni di corso: avevano scelto di comune accordo un ristorante un po' distante dal centro, raggiungibile solo in auto. Solo che io, all'epoca non avevo ancora la patente». Il ragazzo, inoltre, ha iniziato l'università proprio durante l'inizio della pandemia: «È stato un periodo difficile per una persona emotiva come me. Seguire i corsi in streaming e fare gli esami online è stato stressante: senza il supporto della mia famiglia, non ce l'avrei mai fatta», ha ricordato il veronese.

Il lavoro

Dopo la laurea, Nunzio ha già trovato un lavoro: lavora nel reparto contabilità per la compagnia aerea Air Dolomiti. «Devo chiudere il bilancio entro fine anno. Ho firmato un contratto a tempo determinato di un anno. E dopo? Forse farò un master all'estero, probabilmente in Germania», ha chiosato il 20enne.