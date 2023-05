Nasce il progetto "Paolorossi Please": ecco la moda marchigiana che aiuta l'ambiente

FILOTTRANO- La moda può diventare amica dell'ambiente. La dimostrazione è il nuovo progetto dell'eclettico stilista marchigiano Luca Paolorossi, il 'sarto delle star' che, dopo il suo libro 'I miei primi 100 annì, e la presenza al Festiva di Sanremo, lancia un nuovo modo di unire la moda di alto livello, i giovani e aiutare l'ambiente, con l'abbattimento del Co2 e la piantumazione degli alberi, uniti ad una nuova avventura imprenditoriale.

Il progetto

«L'innovazione, la sostenibilità e il rispetto dei processi di produzione artigianali sono figli del territorio da cui partiamo, le Marche. Per questo il 5 giugno in occasione della 'Giornata Mondiale dell'Ambiente 2023' parte una nuova avventura imprenditoriale che cercherà, ogni giorno, di trovare soluzioni per ridurre l'impatto ambientale nella nostra filiera produttiva.

Del resto non si può produrre bellezza a scapito del pianeta», ha raccontato Luca Paolorossi all'Adnkronos nel lanciare il nuovo progetto. Il sarto, ha voluto fondare un nuovo brand di felpe sartoriali personalizzate con una società benefit da lui fondata «Paolorossi Please», il cui amministratore è il giovane figlio Pietro Paolorossi studente di Economia e Commercio ad Ancona. «Per ogni felpa prodotta, in base ad uno studio appositamente commissionato, saranno quantificate le emissioni di CO2 e definito un preciso e dettagliato piano di assorbimento che prevede la piantumazione di alberi in progetti di riforestazione tracciata e trasparente al 100%. Inoltre anche i nostri e-commerce, e-mail, cloud, sito sono stati certificati dal Consorzio Bioagricert a zero emissioni CO2 in quanto ospitati su un Data Center Green Cluod Certifide», ha spiegato Paolorossi.