La Moretta servita per la prima volta a Londra: "Very special Coffee from Fano". Guarda il video

ANO - "Very special coffee". La Moretta fanese, con i suoi tre tipici strati, è stata preparata e servita per la prima volta a Londra. A realizzarla lo chef Carmelo Carnevale, al Lizzie’s cucina, reduce dalla 4 giorni del BrodettoFest di Fano (la XXI edizione) dove uno spazio importante è stato dedicato anche alla Moretta fanese, uno speciale caffè corretto ideato da marinai e pescatori del porto di Fano. Eccol il Made in Italy da esportazione in un tazzina di vetro.

La Moretta fanese è una miscela di caffè, liquore all’anice, rum e brandy, aromatizzata con scorza di limone. Ottimo come digestivo.