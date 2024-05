Parlare di Verdicchio, nella nostra regione, è un po’ sempre come avvicinarsi al Santo Graal: un'azione da compiere con religioso rispetto e maniacale cura del dettaglio, per rendere merito a un territorio da mantenere intatto e riconoscibile nel bicchiere. Di tali principi si è fatto fiero rappresentante, negli anni, Gianluca Mirizzi, eccellenza del Verdicchio dei Castelli di Jesi, con le sue due aziende: Monteccappone e Mirizzi.

La fondazione

Montecappone è stata fondata alla fine degli anni ‘60, a Jesi, e nel 1997 è stata rilevata interamente dalla famiglia Bomprezzi-Mirizzi (già proprietari dell’omonima Enoteca di Roma da oltre 50 anni) che ha iniziato la ristrutturazione con l’ampliamento della cantina e il rinnovo di quasi tutti i vigneti. Sono oltre 40 gli ettari di vigneto gestiti, dislocati sulle colline di Jesi e dei suoi Castelli, e ben 15 quelli di oliveto. Verdicchio, Passerina e Sauvignon Blanc rappresentano i vitigni bianchi principali, che accompagnano Montepulciano, Sangiovese, Cannonau e Lacrima Nera, per quanto concerne i rossi. Azienda a filiera verticale, che non acquista né uve né vini, Montecappone è iscritta alla Fivi (Federazione italiana vignaioli indipendenti), effettua un'attenta selezione in vigna, con basse produzioni per ettaro e costanti sperimentazioni, avvalendosi del supporto tecnico di professionisti qualificati, come l’enologo Lorenzo Landi, già consulente di numerose importanti realtà vinicole italiane. Sono queste le chiavi di un successo che ha portato, negli anni, a ottenere innumerevoli premi dalle più autorevoli guide di settore. Riconoscimenti prestigiosi dell’elevato livello qualitativo raggiunto e, se possibile, anche superato dal lavoro compiuto con l’Azienda Mirizzi, nata nel 2015 grazie all'esperienza ventennale di Montecappone.

La seconda realtà

Il fulcro dell’Azienda Mirizzi è costituito da un vigneto di 5 ettari di proprietà, che sorge in cima a una collina che si affaccia sul castello di Monte Roberto e sull’adiacente oliveto del comune di Cupramontana, lungo la strada Aguzzana. Siamo sulla riva destra del fiume Esino, a un’altitudine di 300 metri. Si tratta di terreni che derivano dal riempimento del bacino marino che, alla vista, appaiono di colore giallo e di consistenza sabbiosa. L’azienda Mirizzi, biologica certificata, è iscritta al Cervim (Centro di ricerca, studi, salvaguardia, coordinamento e valorizzazione per la viticoltura montana) e produce “vini da viticoltura eroica”: vini unici ottenuti da uve coltivate in territori con pendenze del 35% circa, ai limiti del possibile, che richiedono ore di fatica nella conduzione agronomica a fronte di basse rese. Tutto ciò è la premessa per un risultato d’eccellenza, nella costante ricerca di un Verdicchio che, nel calice, sia in grado di suscitare emozioni e piacere. «Per valorizzare al massimo l’originalità del territorio – ci spiega Gianluca – ho dovuto compiere alcune scelte fondamentali: dall'adozione di vitigni tardivi e autoctoni alla raccolta in condizioni di maturazione ottimale (tendenzialmente anticipate), con l'uso di tecniche enologiche che consentano la massima espressione dell'originalità territoriale».