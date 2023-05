Cannes 2023, pagelle look terza serata: Harrison Ford e Calista complici (9), Yseult bocciolo (4), Caroline Daur come la Ferragni (6)

E' la notte di Indiana Jones e sul red carpet brillano tante star anche in questa terza serata del Festival di Cannes 2023. Andiamo a scoprire i look che hanno sfoggiato le star.

Harrison Ford e la moglie Calista (8)

Stanno insieme da 20 anni, ma a guardarli così innamorati e complici sembrano due fidanzatini alle prime armi. E che classe! Harrison Ford, il mitico Indiana Jones, sempre stilosissimo, arriva in smoking nero. Sua moglie, Calista Flockhart (con gioelli Chopard) è anche lei corrodinata con un abito lungo nero che le dona fascino e eleganza.

Karlie Kloss 9

Una divinità. E quel pancione sfoggiato con fierezza sul red carpet le dona ancora di più. Karlie Kloss, la top model, una veterana del Festival di Cannes, sfila con una creazione Dior by Maria Grazia Chiuri, un abito monospalla d'oro accompagnato da un cerchietto con veletta in tinta. I gioielli sono Chopard.

Aishwarya Rai (3)

Esattamente che cos'è? Aishwarya Rai, diva di Bollywood, sembra avvolta nel domopak. L'abito Sophie Couture fa effetto uovo di pasqua. Con tanto di fioccone gigante.

Yseult (4)

La domanda è perchè? Come per Aishwarya Rai, anche Yseult sceglie di stupire sul red carpet ma l'effetto è controproducente: un maxi bocciolo di rosa con scarpe di pelle nera che sembrano indossate a caso.

L'abito è di Alexander McQueen.

Caroline Daur (6)

Dejavù. Non siamo a Sanremo ma a Cannes. E lei, fasciata in quest'abito Schiaparelli, non è Chiara Ferragni ma Caroline Daur. Il vestito (bellissimo per carità) ma è visto e rivisto. Pecca di originalità.

Frederique Bel (5)

Pezzi di vestito appiccicati alla rinfusa su un abito velato color carne. Nude look bocciatisimo per Frédérique Bel. Fuori moda, fuori luogo.

Waller Bridge (9)

Meravigliosa. A dimostrazione che non servono piume e tulle per farsi notare. Lei arriva con un look da diva Schiaparelli, con guanti lunghi annessi, ed è semplicemente perfetta. Anche nel taglio di capelli, un caschetto sempre di tendenza.