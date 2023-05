Cannes 2023, le pagelle: da Lily Rose Depp a Levon Hawke e Iris Law, i figli rubano la scena a mamma e papà

Sono cresciuti a pane e red carpet. Figli di divi e dive di Hollywood che oggi, in molti casi, hanno rubato la scena a mamma e papà. Eccoli calcare la passerella del Festival di Cannes 2023. Chi sono? Andiamo a conoscerli e a scoprire i loro look.

Lily Rose Depp diva 9

E' la fotocopia della mamma Vanessa Paradis con il fascino di papà Johnny Depp: poteva la piccola Lily non diventare un volto conteso tra marchi di moda e cinema? Eccola con un micro abito in paillettes by Chanel accompagnato da lunghi guanti neri velati e gioielli che la fanno brillare. Una star. Il nome, o meglio il cognome fa la differenza.

Levon Hawke principe (9)

Accompagnatore speciale di mamma Uma Thurman nella serata d’apertura del Festival, è il secondo figlio che la diva di Hollywood ha avuto con Ethan Hawke.

Elegantissimo con uno smoking blu notte ha brillato sul red carpet. Dopo una parte nel film Blackout del 2018, Levon Roan Thurman-Hawke ha recitato nella quarta stagione di Stranger Things, al fianco della sorella Maya.

Carys Zeta Douglas

Michael Douglas è stato accompagnato sul red carpet dalla moglie Catherine Zeta Jones e dalla figlia Carys Zeta Douglas, in un abito Elie Saab come la madre. L'ha indossato con i capelli legati all'indietro in un elaborato chignon che ha rivelato dei bellissimi orecchini lunghi. Dopo il debutto nella moda come testimonial di Fendi, Carys ha infatti affermato di guardare al cinema. Del resto, essendo due volte figlia d’arte, ha la recitazione nel sangue. Così come possiede la stessa innata eleganza di mamma Catherine.

Iris Law faccia d'angelo (10)

Iris Law, figlia dell’attore Jude Law e della stilista Sadie Frost, è l’ultima di una lunga lista di figli di celebrities ad appassionarsi al mondo della moda. Viso d'angelo come il padre, la modella che era sul red carpet di Cannes 2022, a febbraio aveva calcato le passerelle della Milano Fashion Week ed era in prima fila nelle maggiori sfilate parigine.

Chiara Maiostranni madrina (9)

Padrona di casa di questa edizione di Cannes, Chiara Mastroianni ha debuttato al Festival 30 anni fa, nel 1993, ed è figlia di due leggende del cinema: Marcello Mastroianni e Catherine Deneuve, presente alla cerimonia e protagonista del manifesto della 76ª edizione del Festival. Aveva solo sette anni quando è apparsa per la prima volta sul set insieme alla famosa mamma nel film A noi due. Da lì è iniziata la sua carriera.

Clotilde Coureau

Dai figli di, alle mogli di. Madame Clotilde Coureau, moglie di Emanuele Filiberto di Savoia, è principesca di suo. Total look Valentino. Camicia bianca dai polsi a corolla, cravatta nera a stringa. della gonna alla caviglia dal traforo sensuale al punto giusto. E le plateau in vernice nera danno quel tocco contemporaneo a un’ispirazione dal sapore esistenzialista.