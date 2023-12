ANCONA Avete presente il Tibet, la meditazione e la cellulite che sparisce? un pacchetto super beauty tutto compreso, un bel mix. Ed ecco, allora, in un sol colpo a voi donne del pianeta Terra, il Tibet dream by Auramed ovvero un massaggio molto particolare effettuato dal team di un nuovissimo centro estetico di Pesaro, l’Auramed. In cosa consiste? Lo vediamo subito per la gioia del nostro corpo e della nostra mente. «È un trattamento che si fa a quattro mani – spiega Ilaria Balducci, direttrice del centro estetico Auramed, che si occupa di estetica avanzata e benessere – e cioè da una massaggiatrice insieme ad una terapeuta. Vengono impiegate le campane tibetane, che producono suoni armoniosi». E qui siamo già al primo step. Perché «proprio questi suoni penetrano nel corpo e lo rilassano sia sul piano fisico sia su quello emotivo». Un particolare importante: le campane sono accordate secondo la scala armonica relazionata, spiega Balducci, «alla proporzione aurea e quindi alla sequenza di Fibronacci che è il metro con il quale la natura organizza se stessa». Secondo varie discipline orientali, «l’universo e l’uomo derivano dal suono. Le campane tibetane sono considerate uno strumento in grado di connettere macro e microcosmo».

Il trattamento

Il trattamento si basa sui concetti dell’Ayurveda e lavora sui chakra, crocevia tra corpo e mente. «È fondamentale, in apertura, la fase preparatoria di respirazione – sottolinea l’esperta - . I benefici sono su più fronti sia fisico sia spirituale. Spesso, infatti, c’è il raggiungimento di uno stato tra sonno e veglia; con questo massaggio vengono anche rinforzate le parti ‘sane’ della persona e così si agisce sulle cause dei malesseri». A livello fisico, si sciolgono «contratture cervicali, si eliminano emicranie, si migliora la circolazione». Per quanto riguarda il piano estetico, «si ha un ottimo effetto drenante dei liquidi, si tratta la cellulite, si stimola la rigenerazione cellulare determinando, quindi, una maggiore tonicità dei tessuti e si favorisce la luminosità dei tessuti stessi senza contare che ha un grande effetto detox». Da evidenziare che grandi risultati si ottengono sul fronte della rivitalizzazione cellulare ed è un trattamento molto indicato per cellulite e ritenzione idrica «favorendo anche il ringiovanimento dei tessuti e la riossigenazione e perfino il dimagrimento».

Il ruolo delle campane

Le campane vengono passate anche intorno alla testa. Il motivo? «Tutto questo determina un generale distacco dai problemi quotidiani e dalle nostre paure – chiarisce la direttrice del centro -. In questo modo, si sciolgono le ansie e lo stress accumulato e quindi c’è la sensazione di generale benessere. Si producono infatti endorfine e il sistema immunitario si rafforza . Ci sono benefici top in caso di disturbi digestivi, insonnia e affaticamento poiché si stimola il flusso di energia vitale». Insomma, davvero un trattamento da mille e una notte.