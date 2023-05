UniMc e Associazione di Storia Contemporanea fanno il pieno ​allo stand del Salone del Libro

L'iniziativa intitolata “Attraverso lo specchio”, frutto della sinergia tra il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Macerata e l’Associazione di Storia Contemporanea ha avuto grande successo al XXXV Salone Internazionale del Libro di Torino.

I due enti avevano siglato qualche mese fa una Convenzione che prevedeva, tra l’altro, la reciproca collaborazione scientifica, già di fatto operante da anni: “Una sinergia importante e concreta, foriera di significativi sviluppi e ricca di progettualità condivise”, riporta una nota associativa. Le recenti inondazioni in Emilia-Romagna hanno creato alcune difficoltà nei collegamenti tra le Marche e Torino, difficoltà che sono state presto risolte grazie alla collaborazione dei soci. Lo stand è stato visitato da centinaia di persone ogni giorno e ha fornito informazioni sull’attività dipartimentale-associativa, proponendo le pubblicazioni più recenti dei docenti: a detta di una responsabile dell’organizzazione, è stato uno degli stand “più colorati e vissuti”, grazie all’originale colpo d’occhio di dépliant e manifesti – che si devono alla maestria della direttrice scientifica Asc –, fotografati da tantissimi visitatori; alcuni di questi hanno richiesto le prime pubblicazioni realizzate dall’Associazione, risalenti a più di dieci anni or sono. Gli studiosi dell’Associazione hanno presentato gli ultimi libri pubblicati e spiegato come quest’ultima, partita nel 2011 con 16 soci fondatori, sia ormai prossima a tagliare il 500° socio, contando soci in ogni continente.

Lo stand è stato gestito all’80% da socie provenienti dal Sud, dal Centro e dal Nord della penisola, a testimonianza del radicamento nazionale dell’ente e diversi associati dell’Italia settentrionale hanno inteso visitare lo stand dipartimentale-associativo.

I libri più richiesti sono stati, limitatamente a quelli associativi, la biografia di Giuseppe Chiostergi (1889-1961), il libro collettaneo “Percorsi femminili nella contemporaneità” (2023), “Vivere la Repubblica romana del 1849” (2023), tutti freschi di stampa e messi a disposizione dai rispettivi editori. In una edizione del Salone che ha fatto registrare 215.000 visitatori, contro i 168.000 del 2022 - il numero più alto di sempre, con l’80% dei biglietti venduti online -, l’Associazione di Storia Contemporanea ha ben figurato presentando “La dissolvenza della memoria” di Sara Carbone e “Percorsi femminili nella contemporaneità”, a cura di Lidia Pupilli. Appuntamento, per la XXXVI edizione, dal 9 al 13 maggio 2024. Passando da una collaborazione all’altra, giovedì 25 maggio, su RaiTre, alle 16.15, va in onda, per la serie “La Prima Donna che”, la puntata dedicata a Giulia Berna e alle prime elettrici della storia italiana ed europea, una vicenda storica cruciale nella contemporaneità, rimasta dimenticata per 90 anni e riscoperta grazie all’Associazione di Storia Contemporanea: il libro “Dieci donne. Storia delle prime elettrici italiane” (2012) è stato presentato, tra Italia, Europa e Stati Uniti, 102 volte tra 2012 e 2023 e continua ad essere richiesto. La produttrice Rai Valeria Panfili ha espresso parole di sentito ringraziamento all’indirizzo dell’Associazione di Storia Contemporanea per la collaborazione prestata per la realizzazione di questa puntata.