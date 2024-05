Ci sono tutti, i protagonisti delle canzoni d’autore dei nostri anni giovanili, i cantautori che hanno segnato un periodo irripetibile, compreso tra i ‘60 e gli ‘80 del secolo passato: un’esplosione di nuovi empiti canori rispetto all’ormai ripetitiva vena melodica degli anni precedenti, e dove la musica è il prolungamento della parola scritta, del significato del testo, che ricorda un po’ la grande stagione ottocentesca del “Lied” tedesco, dove l’una e l’altra figurano in un’unione indissolubile.

La passione

Dobbiamo all’iniziativa, alla passione, alla competenza di Massimo Papini, studioso anconetano noto al pubblico per la sua caratura di storico legato al territorio, ma anche innamorato partecipe (perché lui stesso strumentista in un complesso di gioventù) del mondo della musica leggera, con termine peraltro riduttivo (solo per distinguerla dalla classica), perché non disgiunta, specie nella produzione dei nostri indimenticabili cantautori, da significati più profondi legati alla composizione, la pubblicazione, per le “affinità elettive” di Ancona, di un libro che nel titolo definisce il contenuto: “La musica che gira intorno - Il racconto dei cantautori 1960-1980”. È il condensato delle lezioni del corso da lui tenuto di recente presso l’Unitre (Università delle Tre Età) di Ancona. Papini parla dei suoi protagonisti con un linguaggio semplice, chiaro, documentato e coinvolgente, legandone il ruolo e l’espressività artistica “impegnata” agli avvenimenti politici, sociali e culturali che si susseguirono in quegli anni, fino allo snodo vitale della contestazione giovanile del ’68, che sicuramente offre nuovi stimoli all’ispirazione dei nostri autori, gli artefici della canzone definita “diversa” (da Umberto Eco) o comunque “impegnata”.

Il 33 giri

Al 45 giri (utilizzabile anche con un semplice mangiadischi portatile) si affianca e si afferma la diffusione del 33 giri, certo più consono, con la dozzina di canzoni in esso contenute, a trasmettere compiutamente al pubblico il significato generale del testo. Nel cosiddetto, più mirato “concept album” che contrassegna il disco c’è appunto un filo conduttore, un tema sul quale si delinea con coerenza il percorso di musica e testo seguito dall’autore. Quei famosi “quattro amici al bar” che si incontravano a tirare la sera nelle osterie di Bologna e di Milano, nei bar di Genova o nei club a Roma, “spesso alticci, se non ubriachi”, hanno dato vita a delle vere e proprie scuole, che Papini descrive con una partecipazione emotiva attenta e mai fuori misura.

Le scuole

Scorrono alla lettura, in una ben congegnata sintesi descrittiva che suscita vivi ricordi riflessi in chi legge, la scuola genovese di Bindi, Paoli, Endrigo (pur istriano di nascita), Tenco, Lauzi, De André. Poi la scuola bolognese di Guccini, Lolli, Dalla, la scuola milanese di Vecchioni e di Gaber e quella romana di Venditti e di De Gregori.

