Marche, distretto gourmet. Un sistema per la promozione integrata di enograstronomia, turismo e cultura

«La cucina è una storia d'amore. Bisogna innamorarsi dei prodotti e poi delle persone che li cucinano», sostiene lo chef più stellato al mondo Alain Ducasse. Una formula che Food Brand Marche sta perfezionando. Prima come associazione dei produttori dell'agroalimentare Marche, oggi come Distretto del cibo delle Marche, unico distretto regionale dei prodotti certificati in Italia.

Gli 8 enti di tutela

Il Consorzio dei consorzi 8 enti di tutela, 3mila imprese agricole, 750 milioni di fatturato - ha messo a sistema una promozione integrata dell'enogastronomia, del turismo e della cultura della nostra regione che va ben oltre la semplice offerta dei 33 prodotti certificati marchigiani ma porta la filosofia eco attenta, la way of life, la storia, il Dna e l'anima del made in Marche in dispensa e a tavola. Una mission che ne fa il partner strategico ideale di Pesaro 2024 dove presenterà tutto l'anno a Casa Rossini la tradizione culinaria delle Marche con degustazioni guidate e masterclass. «Inoltre, - precisa Alberto Mazzoni, il direttore di Food Brand Marche e di Imt, l'Istituto Marche tutela vini - un aspetto chiave di questa collaborazione è l'espansione oltre i confini di Pesaro, con l'organizzazione di iniziative in binomio con la Capitale della Cultura in tutti gli eventi identitari importanti nelle altre province. Penso alla Quintana, a Fritto Misto, a Tipicità a Fermo e in manifestazioni internazionali come ProWein o Vinitaly.

I prodotti certificati

Questo perché l'intesa Pesaro 2024, Food Brand Marche e la Fondazione Pescheria rappresenta un approccio innovativo. Intreccia cultura, enogastronomia e arte e, attraverso questa collaborazione esclusiva, esalta la diversità e la ricchezza della tradizione enogastronomica marchigiana, promuovendo un dialogo tra il patrimonio culinario e le arti visive in cui Food Brand Marche, con la sua rete di produttori agroalimentari, giocherà un ruolo chiave nella promozione dell'alta qualità dell'enogastronomia della regione. Pesaro 2024 sarà un palcoscenico unico per presentare queste eccellenze a livello nazionale e internazionale».

Scegliendo di essere presente ai vari eventi Food Brand Marche con i 33 prodotti certificati, Dop, Igp, Stg, bio, labellati QM, partners fortemente rappresentavi dei veraci valori dei produttori marchigiani, va incontro al turista, intercetta il consumatore, gli regala informazioni e dà delle risposte a domande fondamentali sull'origine dei prodotti, sulla loro lavorazione, sulla loro autenticità. Insomma, con un'offerta esperienziale si inserisce nella visita, la gita, il viaggio, nei ricordi e aiuta i prodotti tipici marchigiani a conquistare ulteriori quote nell'economia Dop che, nel 2022, valeva 137 milioni (27 il cibo, 110 il vino) proprio perché riesce a contraddistinguersi da quel rumore di fondo che tende a mettere a pari le tipicità. «Anche perché conclude Mazzoni - Food Brand Marche, ponte tra le eccellenze regionali e il consumatore finale, rivolge una particolare attenzione ai produttori più piccoli spesso in difficoltà per auto-promuoversi».