Semplice ma importante. Tutti lo praticano e lo conoscono: è il cardiofitness, la ginnastica del cuore e cioè qualsiasi forma di esercizio che aumenta la frequenza cardiaca e la fa andare avanti per un po’ di tempo. Ci sono vari tipi di allenamento: la corsa, la camminata, il ciclismo, lo step. E sono solo alcuni dei principali workout: facili facili, in generale, aerobici, adatti a tutti, a prescindere dall’età. Stiamo parlando di un’attività fisica che fa dimagrire e fa bene anche al sistema cardiorespiratorio.

L’allenamento

Coinvolge tutto il corpo e monitora principalmente la risposta dell’apparato cardiorespiratorio tramite la frequenza cardiaca. L’obiettivo è quello di utilizzare i grassi del corpo a scopo energetico e quindi di diminuire il peso, aumentare l’efficienza cardiocircolatoria e incrementare la resistenza alla fatica. Questo tipo di allenamento deve avere un’intensità costante non troppo elevata, continuità ritmica per favorire il giusto afflusso di sangue in ogni parte del muscolo sollecitato e una durata legata all’intensità del lavoro. E’ un’attività che si può svolgere in palestra ma anche in casa o all’aperto, magari con attrezzi ginnici o a corpo libero.

Il cardiofrequenzimetro

Il cardiofrequenzimetro è uno strumento che misura i battiti cardiaci e ci aiuta ad effettuare movimenti corretti. Può essere applicato su particolari parti del corpo, per esempio i polpastrelli, ma anche posizionato sulle stesse impugnature delle macchine. Le modalità di utilizzo sono sem0plici: bisogna anzitutto calcolare la frequenza cardiaca massima ovvero il numero massimo di battiti al minuto, al di sopra dei quali l’allenamento diventa troppo faticoso. L’uso di questo strumento è fondamentale anche per determinare quali risultati ottenere dagli esercizi consentendo così di agire dove è più necessario.

Gli attrezzi

Un allenamento di cardiofitness, se si effettua in palestra, necessita di alcuni attrezzi. Come la cyclette o le spin bike, il tapis roulant ma anche il vogatore e l’ellittica o lo step, la scala, il cardio wave. Ognuna di queste macchine è in grado di stimolare un gruppo di muscoli ma tutte, anche se in modo diverso, fanno aumentare il lavoro cardiocircolatorio. Si possono anche fare esercizi a circuito in cui ci si allena su tanti attrezzi diversi dal tapis roulant alla cyclette , dall’ellittica al vogatore. Questi attrezzi sono fondamentali per fare cardiofitness ma non sono gli unici ad essere utilizzati. Ci sono, per esempio, il simulatore di sci di fondo e tanti altri che variano a seconda della palestra o delle scelte del personal trainer.

Il tempo è importante per svolgere qualunque allenamento. La durata di una “seduta” aerobica dovrebbe durare almeno 20 minuti ma, al tempo stesso, occorre anche non esagerare perché anche lo sforzo eccessivo è dannoso per l’organismo: tutto dipende dagli obiettivi e quindi da quello che dobbiamo realizzare e anche, naturalmente, dalle condizioni fisiche.

La frequenza

E sempre alle condizioni fisiche e agli obiettivi da raggiungere è legata la frequenza con la quale svolgere cardiofitness. Per esempio, chi non è molto abituato a praticare attività fisica o è in sovrappeso dovrà iniziare on modo graduale e quindi senza allenamenti troppo frequenti. Chi è allenato, se deve perdere chili o comunque potenziare il sistema cardiocircolatorio può aumentare la frequenza. I benefici di questa attività sono vari: il cardiofitness è adatto a tutti, potenzia il sistema cardiocircolatorio e respiratorio, fa dimagrire ma tonifica anche i muscoli nel senso che contribuisce ad “asciugare” e quindi aiuta a migliorare la definizione della massa muscolare. Infine, è un valido alleato contro la cellulite.

