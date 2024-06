Addio per sempre ai fastidiosi mal di testa? Con la dieta chetogenica, è possibile. Ma anzitutto cerchiamo di capire di cosa stiamo parlando. «Con questo termine si definiscono i regimi alimentari che producono chetosi e cioè quelli che sono in grado di indurre il nostro organismo ad utilizzare a fini energetici molecole chiamate corpi chetonici al posto degli zuccheri», spiega Claudia Venturini, medico dietologo all’Inrca di Ancona. È un tipo di alimentazione molto antica, usata già un secolo fa per curare l’epilessia e oggi molto diffusa, nel fitness e nel campo estetico in particolare ma anche in ambito clinico.

Secondo studi recenti questa dieta influirebbe in modo positivo sulla cefalea. In generale, la dieta chetogenica è una strategia nutrizionale basata sulla riduzione dei carboidrati, che “obbliga” il corpo a produrre, in modo autonomo, il carburante necessario alla sopravvivenza.

In cosa consiste

Dimagrire è, in questo caso, uno dei tanti risultati della dieta chetogenica. C’è anche dell’altro come si è accennato. Dice, infatti, Venturini: «Questa dieta è considerata un regime alimentare infallibile per la perdita di peso ma i vantaggi di questo percorso che si basa sulla chetosi sono vari». Si comincia dal fatto che aiuta a bruciare i trigliceridi, ovvero la principale forma di accumulo di grasso nel corpo, inoltre contribuisce a ridurre l’insulinoresistenza e, quindi, contribuisce a gestire il diabete mellito tipo 2, aiuta a controllare la pressione sanguigna e i fattori di rischio cardiovascolare. Inoltre, contribuisce anche a gestire la sindrome metabolica e quella dell’ovaio policistico. E non è finita qui. «Appare poi sempre più evidente – sottolinea il medico – la relazione tra ciò che mangiamo e le condizioni neurologiche come l’epilessia e l’emicrania che possono gravare sulla qualità di vita del paziente».

Il mal di testa

Non tutti sanno bene cosa sia l’emicrania. «Quando si parla di questo, si fa riferimento ad una malattia neurologica che interessa in Italia 8 milioni di persone – evidenzia Venturini – e che, dal 2020, è stata riconosciuta dallo Stato come una malattia invalidante. Gli attacchi di emicrania sembrano essere causati da una disregolazione della funzionalità energetica delle cellule celebrali». Recenti studi scientifici hanno dimostrato che i corpi chetonici influiscono sul sistema nervoso centrale. In che modo? E’ l’esperta che ci fornisce i dettagli. «I corpi chetonici, sulle cellule del sistema nervoso centrale, hanno un effetto antifiammatorio, antiossidante, neruoregolatorio, modulatore della plasticità sinaptica e anticonvulsionante». Per questo motivo «possono influire in modo positivo sull’emicrania: i chetoni possono comportare una riduzione dell’eccitazione delle cellule del sistema nervoso centrale e un reset che hanno un effetto di minor spreco energetico». Insomma, gestire i “chetoni” contribuisce a ridurre il problema dell’emicrania.

La chetosi

Prodotti dai mitocontri del fegato ed eliminati con le urine e la ventilazione polmonare, in questa dieta i corpi chetonici raggiungono un livello superiore alla condizione normale. L’aumento di questi elementi si chiama chetosi. La presenza di corpi chetonici nel sangue ha vari effetti: alcuni sono utili per dimagrire, altri sono di tipo, per così dire, collaterale. Sottolinea la dottoressa: «Non esiste un solo tipo di dieta chetogenica e sono chetogenici tutti gli stili alimentari che forniscono una quantità di macronutrienti che costringono il corpo a produrre chetoni. Le sue caratteristiche generali sono quelle di non essere vincolata al conteggio calorico ma al fatto di avere una quantità bassissima di carboidrati, una quantità normale di proteine e un’elevata percentuale di lipidi». Con una postilla: non si tratta assolutamente di diete iperproteiche.