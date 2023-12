Mamma spende meno di 3 euro a settimana per mantenere la sua famiglia: «Ecco come faccio»

Ormai ci siamo: il conto alla rovescia è partito. A Natale manca davvero una manciata di settimane. Tuttavia, è anche vero che il periodo natalizio va gestito con un approccio strategico se non si vuole dare il colpo di grazia al proprio budget. Lo sa bene Stancey Victoria, mamma di Emily, nove anni, e Isabella, sei anni, che generalmente spende meno di 3 euro a settimana per mantenere la sua famiglia.

La donna ha spiegato che l'impatto della crisi legata al costo della vita l'ha «colpita fortemente» ed ha anche raccontato di aver risparmiato 580 euro per gli acquisti di Natale.

Come fa la spesa la super mamma

«Ritengo che sia necessario fare tutto ciò che è possibile per alleviare il peso di questa crisi economica su di noi - ha spiegato Stancey a The Mirror -. Bisogna optare per regali non materiali e soprattutto, meno costosi. Credo che questa sia una giusta soluzione. Il Natale è un periodo che non è semplice da gestire economicamente, soprattutto per molte persone».

La 37enne ha aggiunto: «Risparmiare sul cibo di Natale è abbastanza semplice se si conoscono i trucchi giusti. Il mio segreto? Le migliori offerte si trovano sempre negli scaffali più bassi dei supermercati.

A che ora andare a fare la spesa

Avere circa 28 euro a settimana in più è una lotta, ma riesco a farmelo bastare e cerco di risparmiare. Riesco a preparare i pasti per la mia famiglia a partire 2 euro a testa al giorno. Un pacchetto di carne macinata ridotta costa circa 2 euro, un sacchetto grande di patate del Jersey costa 90 centesimi, altre verdure ridotte come le carote possono costare 40 centesimi a sacchetto».

«Bisogna andare al supermercato la sera, tra 19 e le 21, per approfittare dei prezzi più bassi - ha aggiunto Stancey -. È importante guardare le offerte del supermercato per Capodanno e bisogna fare la scorta di cibo, come ad esempio anche la carne avanzata che sta per scadere e bisogna congelare tutto».

La 37enne ha concluso: «I bambini non hanno bisogno di tanti giocattoli costosi per essere felici. Esiste la regola dei quattro regali: qualcosa che desiderano, qualcosa di cui hanno bisogno, qualcosa da indossare e qualcosa da leggere».