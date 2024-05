Un giallo ben congegnato, che prende il via da una gita scolastica. Stefano Conti ha dato fondo ai ricordi più cari dell'adolescenza, ma forse anche traumatici. Durante ogni viaggio di classi liceali, cosiddetto d'istruzione, può succedere qualcosa, che cambierà, per alcuni ragazzi, l'arazzo della memoria giovanile. Ma capita assai di rado, per fortuna, che una notte, mentre gli allievi celebrano a modo loro la novità della lontananza da casa, scompaia un prof. E che, come in questo romanzo, l'indomani tocchi a due suoi studenti la macabra scoperta del suo corpo senza vita, restituito alla riva dalla risacca. E in mano, un talismano egizio.

La narrativa

Dopo aver dedicato alla saggistica gli anni successivi alla laurea in Storia antica, occupandosi in particolare di Giuliano l'Apostata, Conti ha esordito, mentre abbandonava la carriera universitaria, nella narrativa. Sulle prime, ha preso spunto proprio dall'imperatore romano, la cui figura l'aveva tanto affascinato da studioso. E ne ha fatto il motore immobile di originali gialli storici, in cui appassionati archeologi si trovano a contendere a sinistri adepti di sette misteriche la verità su misfatti cruenti. Stavolta, Stefano Conti ha preferito calarsi in un'atmosfera più rassicurante, come può sembrare quella di una classe di liceali. Ma niente, in questa gita, che li conduce dalla loro Torino sulla riviera ligure, va come si sarebbe potuto prevedere.

Come da copione, la prima nottata in albergo, subito dopo l'arrivo della brigata a destinazione, è teatro di pigiama party in questa o quella camera, più a meno all'insaputa dei prof, e di scappatelle esplorative fuori dall'albergo. Ma nessuno immagina che il nuovo sole rivelerà la tragedia. Da quel momento, assumeranno una nuova prospettiva le vite dei giovani e dei loro professori, ma anche dei genitori, una volta poste dalle circostanze sotto la lente d'ingrandimento delle indagini, non solo della polizia. E il futuro, per loro, prenderà altre strade. La scelta di Torino per l'ambientazione di gran parte dell'intreccio non è casuale: nella capitale mondiale della magia bianca e della magia nera, i ragazzi, che non rinunciano a capire cosa sia veramente successo al loro prof, incappano in un tourbillon di fatti misteriosi, legati a enigmi storici, quali il Libro dei Morti, la Sacra Sindone, la Fontana Angelica e la Porta del Diavolo. Ma, come spesso accade, la verità è più a portata di mano, più semplice e intuibile di quanto siamo portati a credere.

L’indagine psicologica

Su questo “gioca” Stefano Conti, che dallo studio della storia antica ha imparato come eventi diversi, a causa di azioni di persone inconsapevoli, possano confluire in piccole frane che poi, col tempo, si trasformano in valanghe. E poi, tra i meriti di questo giallo, va segnalata la capacità di indagine psicologica, sottile e divertita, a tratti intenerita, che l'autore dedica alle giovani personalità in formazione.