La maschera a led per la nostra beauty routine? Una scelta ottimale, il suo utilizzo costante può davvero fare la differenza. Già, perché la maschere led è un vero e proprio trattamento di bellezza per il viso. L’utilizzo della luce led rossa, tecnologia che è alla base delle maschere led per il viso, è fondamentale. Non dimentichiamo, infatti, che l’uso della luce rossa è tra i principi della dermatologia, della medicina estetica e dei miglior facial. Vediamo i dettagli per capirne di più e per cercare quindi di sfruttare al massimo questa fonte di bellezza, anche a casa.

La luce rossa

L’energia luminosa fluorescente è la luce led, un trattamento non invasivo che cura la pelle, in particolare stimola la produzione di collagene, step importante per un’azione antiage. Tra i vari tipi di luce led utilizzati in campo dermoestetico è la rossa la più efficace se si vogliono ridurre le rughe. Con l’utilizzo delle maschere led anche a casa, sempre più persone ne hanno scoperto l’efficacia. Queste maschere innovative agiscono sulla pelle tramite diodi capaci di propagare luci differenti e i benefici variano a seconda del colore che viene emanato. Le maschere led utilizzano la tecnologia led, acronimo di Light Emitting diode, per mettere in moto processi cellulari nella cute. L’energia luminosa stimola il ringiovanimento epidermico e favorisce un generale miglioramento della pelle. A seconda del dispositivo, si possono trattare anche varie patologie come eczemi, dermatiti e acne. Dunque, anche un effetto curativo vero e proprio. La differenza con le maschere classiche, in cotone o in crema, è sostanziale: le led contengono 2200 diodi che agiscono tramite la terapia fotobiologica, operando anche a livello cellulare. La fototerapia led è un trattamento che sfrutta l’energia luminosa a banda stretta per favorire il processo di turn over cellulare. Il dispositivo, applicato sul viso, favorisce così il ringiovanimenti della pelle, la sua luminosità.

I benefici

Se queste maschere funzionano? È bene, ancora una volta, sottolineare che i diversi colori della luce corrispondono a diverse lunghezze d’onda dello spettro della luce visibile: ogni colore penetra nella pelle a varie profondità stimolando varie tipologie di cellule. Le luci rosse e quelle blu vengono usate soprattutto per favorire il ringiovanimento della pelle. I benefici quindi sono anzitutto antiaging. E questo perché la luce rossa agisce sui fibroplasti, le cellule della pelle che promuovono la produzione di collagene ed elastina. La luce bianca invece agisce sulle rughe marcate e quella gialla rende l’incarnato sano e naturale. Le maschere led, inoltre, agiscono anche sulle imperfezioni e sono anti acne. La luce blu è contro l’acne mentre la verde regolarizza la produzione di sebo. La maschera led si applica sul viso deterso e pulito. In base alla tipologia di maschera, va selezionato il trattamento; il dispositivo si indossa per circa 10 minuti, una volta a settimana. Gli effetti della maschera si possono vedere già dopo due mesi, a patto che si usi il trattamento con costanza; la durata degli effetti varia in base al tipo di pelle.