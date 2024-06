La Guida alle Birre d’Italia di Slow Food Editore 2025 racconta 511 realtà, tra produttori di birra e di sidro, e recensisce 2.767 etichette. Segnala 785 locali dove è possibile bere o acquistare birra artigianale italiana.

Il premio

È stata presentata a Brescia, dove sono stati consegnati i 9 premi speciali ai migliori birrifici e locali d’Italia. Uno di questi, il premio “Migliore offerta culinaria” è andato alla Vecchia Osteria di Marotta, con la seguente motivazione: «Vecchia Osteria è un luogo dove andare a mangiare bene oltre che a bere bene. E le due esperienze sono in continuo dialogo, grazie a una capacità innata da parte di Simone Massi e di tutto il suo staff di suggerire sempre il migliore abbinamento possibile e di aprire a nuove esperienze inedite». Il locale è aperto dal 2011 e tre anni dopo ha intrapreso il percorso di specializzazione nel mondo delle birre di qualità. «L’incontro con i fratelli Raffaeli del birrificio Mukkeller di Porto Sant’Elpidio mi ha poi dato la spinta decisiva», racconta Simone. Che sempre nello stesso anno rinnova il menù e getta il seme di quello che è oggi Vecchia Osteria. Un locale che occupa stabilmente 7 persone, più altri collaboratori occasionali, e con un laboratorio interno dove vengono prodotti american bbq, hamburger, salumi e pane. Per il consumo interno e per la vendita ad altri locali. Tutte le carni di maiale vengono prodotte con il Suino della Marca, ovvero la razza rosso cintato marchigiano allo stato semibrado. «Solo noi offriamo la frollatura della lombata fino a 120 giorni. È un prodotto unico che ci contraddistingue. Mentre il nostro piatto best seller - prosegue Simone Massi - è la “battuta e battuto, ma ci abbiamo messo cuore”. È una battuta di manzo condita con battuto di lardo del Suino della Marca a cui aggiungiamo sopra una grattugiata di cuore di bue precedentemente essiccato e affumicato». La guida Slow Food ha premiato Vecchia Osteria anche come locale “eccellente” e “goloso”. E spiega il perché questo locale è ormai «un punto di riferimento regionale: la selezione delle birre, attenta e lontana da mode effimere, carni lavorate, insaccate e affumicate presso il proprio laboratorio, fornitori ben selezionati e personale preparato. Tutto accompagnato da una battuta e un sorriso». Simone Massi pone attenzione anche all’approvvigionamento delle carni che arrivano da fornitori abituali e ben conosciuti per il loro livello di sostenibilità.

La selezione

Il tutto viene abbinato ad una meticolosa ed indipendente selezione di birre alla spina. «Più che il birrificio che va di moda ci interessano i prodotti. Puntiamo sulla qualità della spillatura e su un’offerta che comprenda ogni tipologia di birra e non solo quelle di tendenza» spiega lo stesso Massi. Per le Marche, nella Guida alla Birre d’Italia di Slow Food 2025, sono stati premiati con le Chiocciole i birrifici MC77 e Mukkeller. Con le Eccellenze: 61cento, Babylon, Birrificio dei Castelli, Blink Brewery, Godog, Il Mastio, RentOn. Per la filiera: Oltremondo, Birrificio Jester Sidro. Mentre i locali Eccellenti sono: Beer Bang – Macerata; Di Sana Pinta – Pesaro; Old Spirit Authentic Football Pub – San Benedetto del Tronto; Vaffaluppolo Birroteca Gastronomica – Fermo; Vecchia Osteria – Mondolfo.