Iran, scoperto il rossetto più vecchio del mondo

Uno studio tra l’Università di Teheran e l’Università di Padova pubblicato su Scientific Reports ha dimostrato che una piccola fiala contenente una pasta rossastra trovata nella regione iraniana di Jiroft è probabilmente un antico rossetto. La miscela minerale, ospitata in un tubo di pietra decorato, potrebbe avere 3.600 anni, rendendola una delle prime mai scoperte.

Il rossetto risale tra il 1936 e il 1687 a.C., secondo lo studio e il team di scienziati ritiene che la fiala potrebbe provenire dal Marḫaši, che, secondo i testi mesopotamici, era una potente civiltà che occupava quello che ora è l'Iran orientale. Gli scienziati scrivono che l'età avanzata del pigmento «è tutt'altro che sorprendente, considerando la tradizione tecnica ed estetica di lunga data e ben nota nella cosmetologia nell'antico Iran». L’elegante contenitore è emerso nel 2001, quando il fiume Halil ha inondato diversi antichi cimiteri nel sud-est dell'Iran e ha spostato oggetti dalle sepolture. In seguito è stato ospitato nel Museo Archeologico di Jiroft.

Il pigmento per le labbra era solo uno dei tanti prodotti di bellezza usati nell'antico Iran. Forse il cosmetico più importante della regione era l'eyeliner, che era fatto di una polvere nera chiamata sormeh e indossata sia dalle donne che dagli uomini. Gli antichi iraniani indossavano anche diversi tipi di polveri sulle guance e sulle sopracciglia.

Durante lo studio della fiala, i ricercatori hanno facilmente estratto la «polvere fine sciolta e viola scuro» e hanno iniziato a testare la sua composizione chimica. La loro analisi ha rivelato che la polvere è fatta di ematite (che produce il suo colore rosso intenso), manganite, braunite, galena, anglesite e cere a base vegetale. Questa miscela, scrivono, «ha una sorprendente somiglianza con le ricette dei rossetti contemporanei».

Decorata con «incisioni fini», la fiala è fatta di scisto verdastro.

Mentre lo stile del contenitore assomiglia ad altri manufatti dell'antica cultura Jiroft, altre caratteristiche sono uniche. L'aspetto del prodotto «supporta l'idea che i prodotti cosmetici nei tempi antichi fossero marchiati, confezionati e scambiati in tipi standard di contenitori con forme specifiche, consentendo una facile identificazione visiva», proprio come i cosmetici contemporanei, scrivono i ricercatori. Il rossetto potrebbe essere stato una volta fragrante: conteneva fibre vegetali, che avrebbero potuto essere aggiunte per produrre un profumo. I ricercatori ora sanno di più sul contenuto della fiala, il suo proprietario rimane misterioso. Poco si sa delle identità di qualsiasi corpo sepolto negli antichi cimiteri della regione, il che rende difficile trarre conclusioni su chi indossava il rossetto.