Il vino: una passione divenuta architrave di una vita vocata al mondo agroalimentare. È questa, in sintesi, la storia del sommelier Raffaele Papi, titolare del Papi's bar a Pianello di Cagli, membro dell'Associazione Italiana Sommelier dal 1999 di cui è Delegato della sezione di Pesaro e Vicepresidente regionale. Papi ha iniziato un importante lavoro sull'incrocio Bruni 54, vitigno ottenuto dall'incontro tra Verdicchio X Sauvignon, tornato in auge da circa 15 anni. Un'esperienza partita da una serie di eventi realizzati in diverse città, nella zona centro-nord della nostra regione e che, successivamente, ha portato alla nascita di un libro: "Incrocio Bruni 54, un vitigno marchigiano", edito da Youcanprint. Un volume scritto a più mani, in collaborazione con enologi ed agronomi marchigiani e con la fondamentale partnership di Assam, oggi Amap.

Il viaggio

Spiega Papi: «Siamo partiti dal vitigno, per approfondire la figura del professor Bruno Bruni (1897-1980), uomo di caratura internazionale, laureatosi nel 1922 a Perugia. Un docente che, con il suo lavoro, ha catalogato, selezionato ed incrociato centinaia di vitigni, portando anche contributi importanti allo studio della fillossera ed alla definizione delle sottoregioni dell'area del Chianti. Un personaggio che ha vissuto ben tre guerre - quella di Libia oltre alle due mondiali - determinato (e folle), come amo un po' definirmi anch'io, che credeva fortemente in ciò che faceva». Papi, per il suo lavoro di ricerca, si è confrontato anche con il prof. Attilio Scienza, che definisce l'incrocio Bruni 54 come un vitigno autoctono, ancora nella sua fase embrionale. Ciò lo differenzia da molti altri vitigni che, nel corso dei secoli, hanno visto modificare il proprio fenotipo per adattarsi ai vari habitat in cui sono coltivati. «La data di nascita ufficiale dell'incrocio Bruni 54 è il 1936: un'epoca storica che ha portato avanti, a vari livelli, il concetto della ricerca della razza perfetta, applicandolo anche in botanica. Dei numerosi studi condotti dal professore, che visse a Senigallia, questo incrocio è stato quello da lui stesso maggiormente apprezzato, anche se a lungo poco considerato per via di rese ridotte e di grappoli piccoli e serrati», aggiunge ancora Papi che, recentemente, si è recato in visita presso la Delegazione Ais di Lodi e a fine giugno sarà a Vicenza. «Per me sono tutte occasioni da cogliere per portare in giro la nostra regione, anche in affiancamento ad altri nostri vitigni, oltre che per presentare il mio libro». Un libro interessante per tutti, grazie anche ad una chiave romantica, con l'intervista con la dottoressa Giovanna Bruni, nipote del professor Bruni, che ha raccontato aneddoti interessanti su "nonno Bubo" ed il suo grande amore per la vigna. Ad oggi sono 19 le cantine che si dedicano alla coltivazione di questo vitigno: da Sant'Angelo in Vado ad Offida, con una maggior concentrazione nell'Anconetano e nel Pesarese, con risultati ottimali nelle vallate. Un nettare che si fa apprezzare per la sua bella freschezza, oltre che per i profumi intriganti e piacevolmente complessi, che lo rendono ottimo per gli abbinamenti con i piatti di pesce e non solo: dai brodetti allo stoccafisso, passando anche per i vincisgrassi bianchi a base tartufo. Un vitigno da conoscere, un vino da provare, un libro da non perdere.