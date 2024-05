Extreme training, alta intensità a bomba come l’hyrox. E poi c’è il metafit ma anche le nuove tendenze sul trampolino e in acqua come il superJump e le news per gli over 80. Per chiudere in bellezza con le discipline emergenti, così da migliorare le perfomance dei cestisti e la mobilità psicofisica. Ecco, ci siamo, si parte con Rimini Wellness 2024. Da giovedì 30 fino al 2 giugno, prende il via la 18esima edizione internazionale della kermesse dedicata al fitness, allo sport e al benessere in movimento di Italian Exuhibition group. Le novità sono tante e le vedremo insieme.

Le sfide sportive

Si comincia dal fitness in rosa, tra Curves ed estreme training di Vida Macura Maglica. Di Curves abbiamo già parlato in questa rubrica, si tratta di una rete di palestre dedicate alle donne con un programma di allenamento a circuito di circa 30 minuti, che mixa resistenza e cardio. Vida Macura Maglica, invece, propone per la prima volta in Italia estreme training, un programma che promette super risultati in sole due settimane di allenamento, un’ora e 3 volte a settimana grazie al movimento fisico e senza l’uso di attrezzature. E poi ci sono l’alta intensità e le sfide sportive: sono due tipi di attività diverse, ci sono l’hyrox e il metafit. L’hyrox aveva fatto la sua apparizione alla fiera già lo scorso anno, ora torna l’1 e il 2 giugno, combinando 8 chilometri di corsa con 8 esercizi funzionali in una gara che promuove sia la partecipazione sia l’eccellenza fisica. Metafit propone invece un regime di Hit di 30 minuti che combina esercizi come squat-jump e burpee con tecniche di recupero legate al pilates. E poi ritorna l’Italian Showdown, il primo evento di crossfit, in Italia per la quarta volta alla fiera del fitness.

Le new entry

Oltre a sudare, ci si diverte anche con il nuova variante di superJump di Jill Cooper, che ha inventato the softer side of superJump: fluid&core stability. E cioè allenamenti ad alta intensità e tecniche di ginnastica artistica, yoga e pilates, E quindi le attività in piscina con acquazumba. Tra le discipline emergenti, ecco il flyboard basket ball e mobilitation, che fondono allenamento fisico e mentale con un nuovo approccio. La prima, sviluppata da Gennaro Setola e Simona Ferroli, mette insieme basket ed esercizi di flyboard per migliorare l’equilibrio, la coordinazione e le funzioni cognitive mentre mobilitation, ideato da Jairo Junior, fonde esercizi per la flessibilità articolare come meditazione. Per gli over 80, infine, via libera al big ball and small ball fitness for senior, una disciplina creata per persone di età più avanzata, focalizzata su equilibrio, forza muscolare, flessibilità e coordinazione. Si tratta di un metodo terapeutico importante per prevenire patologie legate al trascorrere degli anni.

Le start-up del settore

Alla kermesse del fitness ci sono anche le ultime novità tecnologiche con le start-up del settore. Come la soletta eSteps, con un dispositivo di monitoraggio remoto della disabilità dei pazienti con problemi di motricità o la Uell che utilizza l’intelligenza artificiale per una valutazione psicofisica basata su dati genetici, fitness, alimentazione e motivazione. Quindi, Vst che ha invece ideato un nuovo sistema per monitorare lo stato di salute delle persone con la misurazione di parametri vitali e l’Ecg , certificato Ce medicale, il dispositivo IppocraTech che offre l’analisi dei dati sanitari della persona così da avere il quadro sullo stato di salute in un solo touch. Infine, OnesPorter, una start up che propone la sua piattaforma di pianificazione e monitoraggio delle performance degli atleti.