Quali sono i gusti di gelato più amati dagli italiani? Scopri la classifica

"Gelato al cioccolato" cantava Pupo nel 1980. E non sbagliava in tema di gusti. Già perché è proprio il cioccolato a guidare la classifica dei gusti più richiesti. Cono o coppetta che sia, con o senza panna, il cioccolato vince e convince. A sceglierlo è il 27% degli italiani secondo un'indagine di IGI-Eurisko. Ma quali sono allora i gusti di gelato più richiesti (e più venduti) in Italia?

Passione cioccolato

In barba alle molteplici proposte di gusti di gelato - proposte anche in base alle stagioni - il cioccolato vince per tradizione e si classifica al primo posto con il 27% delle preferenze.

La nocciola

Al secondo posto della breve classifica si piazza la nocciola con il 20% delle prefesenze.

Ancora un gusto della tradizione che non tradisce mai e che può essere accostato adl altri gusti, soprattutto con le creme - vaniglia, pistacchio, stracciatella.

Il fresco limone

A sorpresa, sull'ultimo gradino del podio il 13% degli italiani ama il cono - o la coppetta - al gusto di limone. Fresco e dissetante può mixarsi bene con altri gusti alla frutta. E se qualcuno pensa sia una scelta solo estiva sbaglia di grosso. Pare sia un evergreen.



La fragola che convince

E dopo il limone, al quarto posto e con il 12% delle preferenze, gli italiani amano il gelato alla fragola (se con panna meglio ancora).

La crema



Per il 10% degli intervistati il gelato per eccellenza è quello alla crema, anche in questo caso un evergreen della tradizione. Seguono al stracciatella 9% e il pistacchio 8%.