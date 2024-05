Promuovere una vera e propria cultura del vino. Quella del bere consapevole e, nel contempo, alimentare il circuito virtuoso dal punto di vista economico che hanno fatto diventare le aziende vitivinicole come un vero e proprio traino per lo sviluppo dell’intera regione. Torna, domani sabato 24 e domenica 25, Cantine Aperte, la manifestazione di punta del Movimento turismo del Vino che, nelle Marche punta a raggiungere il numero record di visitatori, lo scorso anno circa 60mila, disseminati nelle cantine aderenti del movimento, già pronte ad aprire le porte ai visitatori, dalle 10 alle 18.

La crescita costante

Nelle Marche siamo alla edizione numero 32 e sempre costante è stata l’empatia fra il vino e l’enoturismo, che si alimenta anno dopo anno in una ver e propria fidelizzazione e promozione del mondo agricolo. Un rapporto consolidato, oramai amicale, che si rinnova ogni anno a fine maggio ma che permane anche nel corso dell’anno visto che le cantine sono veramente sempre aperte per soddisfare la curiosità della gente avida di conoscere come funziona veramente un’azienda vitivinicola, quali sono le motivazioni, oltre a quelle economiche, che spingono tanti produttori, sempre più giovani, a rinverdire il loro rapporto con la terra. Delle 74 cantine aperte di questo fine settimana la parte del leone spetta a quelle della provincia di Ancona, ben 37, che può vantare due vere e proprie eccellenze come il Verdicchio ed il Rosso Conero, declinato in diverse sfaccettature, nelle varie aziende tra Ancona e Numana (Rosso Conero) e quelle della Vallesina (Cupramontana, Castelplanio, Rosora, Staffolo, San Paolo di Jesi, Montecarotto, San Marcello, Jesi) per il Verdicchio). E poi Morro D’Alba con le sue aziende dedicate al “Lacrima”.

La mappa

L’altra metà delle cantine aderenti sono spalmate fra il nord ed il sud della regione. Nel primo caso spiccano le tipologie del Bianchello del Metauro nel secondo c’è una scelta ancora più variegata. Falesia, Rosso Piceno superiore, Vernaccia di Serrapetrona, Passerina e Pecorino in particolare. Tanti giovani produttori in campo, come Mirco Simonetti, che ha preso il testimone del nonno, scommettendo in una nuova avventura, prendendo le redini dell’azienda Vini Simonetti di Staffolo. Oppure come Caterina Garofoli, erede di una dinastia che produce vino da tantissimi anni e che descrive Cantine Aperte come l’occasione per far conoscere la collezione di vini ma anche tutte le persone che stanno dietro la loro produzione. «È importante raccontare chi sono – afferma – perché sono le persone che fanno la differenza». O come Alberto Grimaldi, delle Tenute Grimaldi di Matelica, che accanto alla produzione del Verdicchio ha accoppiato una struttura ricettiva di qualità, complementare all’attività vinicola. Poi c’è Gianluca Mirizzi dell’Azienda Montecappone che sottolinea come sia importante far capire la qualità dei nostri vini, spiegando come vengono prodotti e quale originalità siano in grado di offrire al mercato.

Le new entry

Da sottolineare anche che tra le new entry del Mvt c’è la Bio Fattoria Ama Terra di Castel Di Lama una cooperativa sociale che si occupa anche del recupero a tutto tondo di persone con disabilità, ragazze madri o persone con problemi di alcool. A testimonianza del fatto che il vino è anche occasione di parlare di problemi sociali.