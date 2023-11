Fermo amministrativo all'auto per un debito di 1 centesimo: è successo davvero

Riceve il fermo amministrativo dell'auto perchè ha un debito di 1 centesimo. Lo ha raccontato l'avvocato cavese Marco Pisapia, attraverso il suo profilo social giorni fa, spiegando i dettagli di un episodio "incredibile e surreale" che riguarda un cliente. Quest'ultimo ha infatti ricevuto, nei giorni scorsi, una comunicazione da una società di riscossione credito, per conto della Regione Campania.

La vicenda risale al 2019-2020, come spiega l'avvocato ed è legata ad un debito per il pagamento del bollo auto, pari ad 1 centesimo. Il legale, incredulo e con tanta ironia, ha fornito i dettagli della storia in una clip video, mostrando poi la comunicazione cartacea di iscrizione di fermo amministrativo. Si tratta della misura che blocca l'utilizzo dell'auto fino a quando il proprietario non provvede ad estinguere un determinato debito. In questo caso, di 1 centesimo.