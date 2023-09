Dubai choc, il sogno arabo di realizzare l'impossibile: torri futuristiche e centri commerciali extralarge

Dubai è uno di quei luoghi da visitare tenendo a mente non tanto la cultura ma le aspirazioni della comunità ospitante. La città con i suoi grattacieli, le sue attrazioni, la sua autostrada a 12 corsie incarna il sogno arabo che cerca di realizzare l'impossibile e guarda al futuro con sfarzo e stravaganza. Per chi vuole coglierne tutte le opportunità, procurarsi il Pass Explorer Dubai. Combina a un prezzo interessante perfino 7 attrazioni. Dall'acquario sospeso con un tunnel sottomarino lungo 48 metri al "Miracle Garden" grande 50 milioni di fiori, dal Snowpark al coperto al Global Village. Un viaggio da fare in pochi giorni, magari in un week-end che offre proposte romantiche per le coppie ed è molto divertente per chi si sposta in gruppo. Il safari nel deserto si può fare in fuoristrada, in quad e in groppa ad un cammello.

LEGGI ANCHE: È boom all’estero per il Mobile e cresce pure in Arabia Saudita: la filiera Legno-Arredo delle Marche quarta in Italia

La prima tappa

Intanto, con lo sguardo rivolto al futuro la prima tappa è il Burj Khalifa, la torre emblema di Dubai. Realizzata in solo sei anni, la struttura si ispira al Hymenocallis, un fiore dai petali molto lunghi che ha la capacità di adattarsi ai climi tropicali. Si tratta del più alto edificio al mondo che, con i suoi 828 metri di altezza, regala un'incredibile vista sul paese. È consigliato prenotare il biglietto al fine di scegliere le formule più consone al tipo di visita che si vuole fare: c'è più di una piattaforma per ammirare il panorama e al 152º piano un eccezionale salone da tè con una strepitosa gastronomia.

La Grande Moschea

Ma Dubai è anche il fascino della Old Town, un ex villaggio di pescatori. Il quartiere di Al Fahidi con la sua architettura tradizionale araba, il suo labirinto di case a graticcio in pietra e calce, le sue strette strade; il Museo di Dubai in un forte del XVIII secolo; l'Heritage House ricavato in un'antica residenza abitata da un ricco mercante di perle dove ciascuna delle camere ospita mostre che evocano aspetti della vita tradizionale degli Emirati; il mercato delle spezie di Deira e lo street food locale; il souk dell'oro dove oltre 300 commercianti mettono in vendita gioielli, pietre preziose ed anche lingotti. Altra tappa imperdibile, Al Bastakiya. Si tratta di un'antica zona residenziale con le case adornate da torri. Il quartiere fu fondato alla fine del XIX secolo da ricchi mercanti di perle e tessili e ospita interessanti gallerie d'arte e suggestive botteghe artigianali. Per attraversare il fiume Creek, è consigliato salire a bordo di un abra, tipica barca in legno.

Tappa spirituale imperdibile: la Grande Moschea di Jumeirah. L'area vanta splendide spiagge per ammirare la bellezza del Golfo Persico e una delle Palme, complessi di isole artificiali, che hanno reso celebre Dubai nel mondo. Nel catalogo della Goasia.it, fino al 31 maggio, in camera doppia, volo incluso, a persona 1.360; Capodanno a partire da 1850 .