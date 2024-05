Nel panorama delle criptovalute, la sicurezza è una priorità imprescindibile. Questo è stato evidenziato dal recente fallimento di TheRockTrading, un tempo la più grande piattaforma exchange di criptovalute in Italia, che ha riscontrato gravi problemi nel restituire i fondi dei clienti, ed è attualmente oggetto di accertamenti. Questo evento sottolinea l'importanza di una gestione affidabile e sicura delle risorse digitali.



In questo contesto, Monetum si posiziona come leader nel settore con il lancio di Monetum App, una soluzione all'avanguardia progettata per garantire una gestione sicura e autonoma delle criptovalute. Marco Lavanna, CEO di Monetum, spiega che l'azienda ha sviluppato Monetum App per offrire un'alternativa superiore ai tradizionali custodial wallets, dove gli utenti non detengono il controllo diretto sulle loro chiavi private e, quindi, sui propri fondi.

Sistema self-custodial



"La nostra applicazione offre un sistema di self-custodial deposit decentralizzato, assicurando agli utenti il pieno controllo dei propri fondi senza l'intervento di terze parti", afferma Lavanna. La registrazione è rapida e sicura attraverso SPID, eliminando la necessità di inviare documenti online e garantendo un alto livello di privacy.



Monetum App permette agli utenti di generare nuovi wallet tramite una frase mnemonica per il recupero dei fondi o di importare wallet esistenti, consentendo loro di visualizzare, esportare e ripristinare le loro frasi mnemoniche in qualsiasi momento.

Cripto accuratamente esaminate



All'interno della piattaforma, ogni criptovaluta è accuratamente esaminata. Gli utenti possono monitorare il saldo in euro, consultare grafici dell'andamento delle valute, verificare prezzi correnti e visualizzare le ultime transazioni. Monetum App supporta anche la ricezione di criptovalute tramite QR-code, l'invio con opzioni personalizzate per l'indirizzo del destinatario e la tariffa della transazione, e l'acquisto diretto di criptovalute.



Il processo di registrazione e accesso è stato curato nei minimi dettagli, offrendo opzioni avanzate per la sicurezza e la facilità d'uso. "Gli utenti possono gestire il proprio profilo visualizzando la cronologia degli ordini e operando con diversi limiti in base al completamento di KYC lite o full, e accedere a un elenco completo degli indirizzi del wallet", precisa Lavanna.



Monetum App si presenta quindi come una soluzione rivoluzionaria nel campo delle criptovalute, combinando sicurezza, velocità e funzionalità senza precedenti sul mercato italiano. "Siamo entusiasti di offrire questa piattaforma innovativa in Italia", conclude Lavanna. "Confidiamo che Monetum App diventi il punto di riferimento per chi cerca una gestione sicura e affidabile delle proprie criptovalute, proteggendo gli utenti da eventi simili a quelli accaduti con TheRockTrading".