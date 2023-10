È Cozy cardio mania in forma dentro casa: la proposta di Hope Zuckerbrow è esplosa sui social

ANCONA Fitness to home? La Tiktoker Hope Zuckerbrow riscopre il piacere e la bellezza dell'allenamento a casa cui ci aveva costretto mister Covid. Ed è subito moda, il Cozy cardio divampa ovunque e cattura quanti detestano palestre e dintorni. Diciamolo pure: stiamo parlando di un allenamento che, alla resa dei conti,è alquanto easy perché, è noto, se si vogliono risultati eccellenti occorrono metodo, disciplina e attrezzi su cui contare, di piccola o media dimensione che siano. Di che si tratta, allora? Vediamolo subito insieme. È il nuovo trendissimo di Tik Tok ed è un metodo diverso per fare fitness, magari anche con piacevolezza. Letteralmente significa "attività cardo intima" e per i detrattori di palestre e confusioni a mille tra attrezzi e boddybuilder, è la soluzione ideale. Il Cozy cardio consente di allenarsi tra le quattro pareti domestiche, lo puoi fare in un qualsiasi tenuta tanto non ti vede nessuno, l'importante è stare comoda e, chissà, avere accanto a sé una borraccia d'acqua per rinfrescarsi e prendere fiato. Se poi ti aggradano le atmosfere calde, ti puoi circondare di luci soffuse, o anche guardare un film alla tv se riesci ad allenarti in contemporanea oppure puoi ascoltare la musica che ti piace, insomma, creare un ambiente accogliente per fare esercizio fisico.

In cosa consiste

In sostanza, praticare Cozy cardio significa fare una passeggiata di 40 minuti su una piccola pedana o su di un tapis roulant. Dopo una fase di riscaldamento a ritmo decisamente tranquillo, si può aumentare la velocità per circa venti minuti per poi chiudere con una fase di defaticamento.

Scontato, visto il tipo di attività fisica: ritmo e intensità dell'allenamento si decide in base alle nostre esigenze e agli obiettivi che intendiamo raggiungere. In tal senso, se si vuole puntare ad ottenere il massimo risultato, a questo mini circuito aerobico si possono aggiungere anche alcuni esercizi per attivare i muscoli del core, cioè dell'addome. Servirà, naturalmente, un tappetino. Non tutti concordano sull'efficacia di questo metodo. È chiaro: come si diceva, dipende molto dal tipo di workout che ognuno di noi è avvezzo a svolgere. A chi piace allenarsi con i pesi, per esempio, questo tipo di attività può risultare assai blanda ma per chi non ha mai fatto attività fisica o comunque è sempre stato molto parco in questo campo, il cozy cardio può essere il massimo. Le maggiori perplessità sono legate a come le persone possono trovare una motivazione di allenarsi nell'ambiente di casa non essendoci obbligo di alcun tipo. Un fatto certo è che, per molte persone che hanno iniziato ad allenarsi, riuscire ad essere costanti e andare sempre in palestra è molto difficile. O perché non hanno tempo o perché non hanno questa abitudine. Ecco, in tal senso, questo cozy cardio può essere una scelta ottimale, specie agli inizi, magari con esercizi semplici, facili da replicare più volte a settimana. La creatrice, Zuckerbrow, originaria di Paradise, Texas, ha una playlist video dal titolo "cozy cardio", che presenta tutti i suoi video in in cui esegue vari tipi di esercizi e da cui ognuno può trarre ispirazione.