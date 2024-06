Costumi da bagno, le 4 tendenze per l'estate 2024: dal rosso allo slip a tendina, ecco i modelli must have

L'anticiclone conferma: il tempo delle giornate al mare sta per iniziare e comincia la ricerca spasmodica del costume da bagno da sfoggiare tutta l'estate. Tra triangoli e micro slip, registriamo (almeno un po') il tramonto del costume intero. Ecco le 4 tendenze su cui puntare (anche) per le vacanze.

Il costume rosso

Il rosso Gucci Ancora è solo una delle tonalità che hanno dato il via al trend total red: per tutta la primavera abbiamo sfoggiato scarpe, borse e accessori più scarlatti possibile. E la tendenza non si ferma con la stagione calda: che sia a vita alta con reggiseno bandeau o a vita bassa con il top a triangolo, il costume rosso è l'aggiunta che si impone per la spiaggia.

Tra i marchi fast fashion Tezenis riesuma il modello bandana, già must di qualche estate fa, ma volendo andare sulla tinta unita il marchio venezianno Lido etcetera lo propone sia in modello intero che il due pezzi (Cinquantasette e Tre). Meno fiammante ma di una bella tonalità aranciata anche il Nil di Festa Foresta. Da monitorare.

Lo slip a tendina

Avete presente Kendall Jenner nella pubblicità estiva Calzedonia? Quel micro slip che pensate possa indossare solo lei è la tendenza 2024.

Il tie dye

Il famigerato slip a tendina, chiuso da laccetti, ha la comodità di potersi allargare o restringere a nostra scelta. Il modello che è ovunque è tra il giallo limone e il verde mela e, armocromia a parte, fa la sua figura.

Se lo avevate già puntato l'anno scorso, forse è il momento di togliersi lo sfizio. La fantasia tie dye imperversa ancora per la seconda estate di seguito, il che non stupisce nessuno: fa tanto surfista e rilassatezza made in California. Zara lo propone a triangolo con lo slip di dimensioni umane (tra le righe: anche per chi non è Kendall Jenner), mentre per chi si fosse innamorata della tendina dello scorso paragrafo può dare un'occhiata sul sito di Pull&Bear.

Il pareo

L'ultima tendenza non è il costume, ma il copricostume imprescindibile già dall'anno scorso. Che sia stampato, in stile anni Settanta, corto o lungo e svolazzante, nessuna quest'estate si presenterà in spiaggia senza pareo, che sia mattina, pomeriggio o sera. L'ideale sarebbe acquistarlo in qualche località esotica, così sarà anche un bel ricordo. Sennò su Vinted per un occhio alla sostenibilità. Il plus? In caso potete anche decidere di metterlo in testa.