È uscito su Amazon ed è ordinabile in tutte le librerie Mondadori, oltre che nelle piattaforme Ibs e Feltrinelli, il primo libro di Lara Gentilucci. “Ti auguro il meglio”, questo è il titolo, è un manuale così come lo definisce l’autrice, che ha lo scopo di condividere come il pensiero positivo e la visione ottimistica possa davvero migliorare la vita.

L’autrice

Lara Gentilucci, approdata in zona vallesina come venditrice ambulante di collane che lei stessa realizzava, grazie all'applicazione del pensiero positivo e della legge di attrazione è riuscita a cambiare completamente la sua vita. Presentatrice di eventi, affiancata a grandi personaggi nazionali, negli ultimi mesi l'abbiamo vista alla Notte più Rosa di Porto Sant'Elpidio, alla Notte Celeste di Loreto, allo Square Music Festival di Montegiorgio e a tante altre manifestazioni che si sono svolte da nord a sud in tutta la regione Marche. In queste 107 pagine racconta in modo schietto, schematico e pratico quelli che sono i punti salienti della legge di attrazione invitando il lettore all'azione. Una lettura scorrevole e leggera, una riflessione sull'importanza del pensiero e su come esso in parte può influenzare il nostro futuro.

L’invito a Torino

“Ti auguro il meglio” diventa anche il regalo perfetto per le persone che ci circondano e a cui vogliamo bene.“Ti auguro il meglio” ha già superato le sue prime 5000 copie e l’autrice è stata invitata al Salone del libro di Torino nel padiglione autori emergenti. «Ho deciso di scrivere il libro perché ne sentivo il bisogno», spiega l’autrice. «Non ho pensato molto - aggiunge - alla scelta di fare o non fare questa esperienza, semplicemente ne avevo bisogno. Sono molto soddisfatta delle recensioni che ogni giorno leggo online, alcuni apprezzano la praticità del libro, altri iniziano a sperimentare la legge di attrazione e altri ancora mi cercano online e mi chiedono consigli per approfondire questa tematica. Posso solo dire grazie per tutto ciò che sta accadendo».

Il prossimo lavoro

L’autrice sta già lavorando per il suo secondo libro che si intitola “Corsia di sorpasso”, un manuale molto approfondito sull’applicazione delle azioni che ci permettono di realizzare obiettivi di vita. Uno stile di vita “Corsia di sorpasso” che ci permette di amplificare la nostra disciplina e un metodo raccontato passo passo che ci insegna in 10 mosse strategiche come mantenersi impegnati e determinati senza mai mollare.Si tratterà di un volume di oltre 400 pagine su cui l’autrice sta lavorando da più di anno, l’uscita è prevista nel corso dell’anno. Un anteprima sarà svelata in occasione del Salone del libro di Torino.