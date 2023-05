Cingoli, le Porsche sfilano al tradizionale raduno del club marchigiano

CINGOLI - Anche quest'anno si è svolto a Cingoli il tradizionale raduno del club Passione Porsche Marche, ospitato da Barigelli Auto, quartier generale dell'evento che consente ai partecipanti di visitare il suggestivo paese chiamato anche Balcone delle Marche per la meravigliosa vista che dall'alto abbraccia tutta la valle fino al mare.

Dopo il ritrovo nel piazzale dell'autosalone a Mummuiola, alle 11.30 il corteo di 54 fiammanti Porsche è partito per una visita al paese e per la classica sfilata lungo il viale principale della cittadina. Dopo l'aperitivo, il gruppo è tornato in concessionaria per il pranzo e per trascorrere l'ultima domenica di maggio all'insegna di quella che è una vera e propria passione su quattro ruote.