«Sua devota Maria Montessori», la lettera inedita scritta nel 1950 dalla pedagogista al sindaco di Chiaravalle

CHIARAVALLE - Sabato 6 maggio, per celebrare il 71° anniversario della morte di Maria Montessori, alle 18 si terrà un’apertura speciale di Casa Montessori a Chiaravalle in cui verrà esposta, in versione originale, la lettera inedita da lei scritta a Guido Molinelli, frutto di un recente ed eccezionale ritrovamento grazie a una ricerca avviata dalla Fondazione Chiaravalle Montessori.

A Perugia, in occasione del conferimento della cittadinanza onoraria a Maria Montessori il 31 agosto 1950, l’allora sindaco di Chiaravalle aveva invitato la sua illustre concittadina a venire in visita nella città natale. E lei gli rispose, in maniera calorosa e commossa, con questa lettera poi protocollata dal Comune di Chiaravalle il 9 settembre, poche settimane prima di quella che fu la sua ultima visita il 7 ottobre 1950.

Per Casa Montessori ingresso gratuito in turni di massimo 15 persone fino alle ore 20. Per lo spettacolo serale biglietto intero 10 euro, ridotto 8 euro prevendita presso il botteghino del teatro (Corso Matteotti, 116 - 071.7451020) negli orari di apertura.

Alle 21, al Teatro Comunale Valle, andrà in scena lo spettacolo “L’educazione cosmica - L’India di Maria Montessori”, che chiuderà la stagione teatrale 2022-2023 promossa dal Comune di Chiaravalle e Amat. La rappresentazione è dedicata al periodo indiano della scienziata e alla sua intensa collaborazione con Rukmini Devi, la danzatrice che, insieme al marito George Arundale della Società Teosofica di Adyar, la invitò a portare in India la sua attività di educatrice. Con una particolare combinazione di danza, recitazione, video e musica, Giovanna Summo e il gruppo Danza Oggi ci permetteranno di rintracciare la geniale sintesi tra Occidente e Oriente e l’afflato cosmico del pensiero montessoriano.

Parteciperà all’evento il Kiwanis Ancona Nord, che devolverà le offerte raccolte nel foyer del teatro a una Ong indiana.