Roma, i social impazziscono per le tre ”cucciolotte" Lizzy, Nanà e Trilly. I loro nomi scelti dal web

Tutti pazzi per le tre sorelline Lizzy, Nanà e Trilly, le cuccioline provenienti, dal campo rom di via di Salone a Roma. Un tale successo che i loro nomi sono stati scelti con un sondaggio web sui social. «Le abbiamo prese dal canile di Muratella come Associazione della Lega del cane sezione di Ostia quando quando avevano 7 giorni - dice Emanuela Bignami presidentessa dell’associazione - erano arrivate al canile della Muratella la sera prima, in principio erano state portate in una scatola da una nomade del campo rom di via di Salone al Comando della Polizia locale quello più vicino, aveva dichiarato che la mamma e un fratellino erano morti e che non sapeva cosa farne». La Polizia locale ha chiamato la Asl Roma 2 che ha autorizzato l’ingresso al canile di Muratella. «All’inizio erano minuscole ed è stata un pò dura ma ne è valsa la pena - continua Emanuela - perchè bisognava svegliarsi ogni due al massimo tre ore, anche di notte per dargli la poppata, adesso sono cresciute e sono una più bella dell’altra, abbiamo fatto un sondaggio in rete per scegliere i loro nomi, Lizzy, Nanà e Trilly, sono stati scelti dalle persone che ci seguono sui social, adesso sono “microcippate” e potranno andare in affido dopo il primo vaccino al secondo mese, dovrebbero essere delle taglie piccoline».

Il loro appello è già disponibile per cercare una famiglia, Lizzy è la marroncina chiara, Nanà la marroncina scura e Trilly la cagnolina nera focata.

Si affidano solo su Roma e solo finito lo svezzamento, verso i due mesi di vita, con controlli pre e post affido. Per chi fosse interessato a prendersi cura per la vita di una di queste cucciole, invii una breve presentazione via whatsapp al numero 392.7015986, non verranno prese in considerazione le richieste che non seguiranno questo iter. Sono delle cucciole belle e molto brave, al momento sono tenute in un lettino da campeggio per bambini e da quando hanno 20 giorni, da quando a malapena si reggevano sulle zampette, vanno a fare i bisognini sulla traversina. Al momento non bevono più il latte ma mangiano lo “starter” e poi ai due mesi passeranno al Puppy. Per chi inolter volesse fare eventuali donazioni per il loro mantenimento si predisporre bonifici all’ IBAN IT 85 P 02008 05090 000105982628 Intestazione conto LNDC sez. Ostia o PayPal legadelcaneostia@gmail.com.