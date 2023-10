Sguardo intenso e profondo, Davide Ippaso, direttore Confesercenti Pesaro, ha un carattere forte e determinato, forse dovuto all’aria frizzante delle montagne della Val D’Aosta. Anche se ormai cittadino onorario di Pesaro, Davide è nato a Strambino, in provincia di Torino, il 24 marzo 1965: «Ariete di segno zodiacale e di carattere», sottolinea subito. Voglia di vivere e vivacità a mille: «Sono nato in casa e quando mia madre chiamò l’ostetrica, che abitava al secondo piano, questa non fece in tempo a salire che ero già nato». Davide ha passato fino ai 18 anni nel Canavese, nella zona di Ivrea «con due genitori meravigliosi agli antipodi italici: una piemontese ed un siciliano. Tra l’altro, un siciliano che si era profondamente innamorato della montagna».

Il piccolo indomabile



Fin da piccolo è stato indomabile: tipico bambino dalla faccia d’angelo, ma quasi ingestibile. Insomma, ne combinava una più del diavolo: «Mia madre era davvero disperata - racconta sorridendo - non stavo mai fermo, mi divertivo a fare i dispetti. Rischiai l’espulsione alle elementari per aver infilato la testa di una bimba nel seggiolino della scuola e dovettero chiamare un fabbro. A casa riuscii a buttare tutti gli ombrelli che avevo trovato nella canna dei rifiuti e la bloccai». Vivace e dispettoso, ma nessuno è mai riuscito a capire da dove venisse tutta questa vivacità, nemmeno il nonno Michele: «Aveva preparato un innesto importante nella sua vigna, lo aveva preparato con cura ed io, beh glielo tagliai…».

Tanta energia che Davide ha messo anche nello sport: «Sono cresciuto con la montagna nel sangue ed è tuttora il mio grande amore, ho passato la mia giovinezza in Val d’Ayas. Nonostante fosse siciliano fu mio padre ad insegnarmi a sciare quando avevo 4 anni. Poi tennis, volley e calcio agonistico: mi tenevano impegnato così. Mi portò anche a vedere il Toro nel ’75 e lì capii che sarebbe sempre stata la mia squadra del cuore». Davide è molto grato ai suoi genitori: «Mio padre mi ha insegnato i rudimenti della vita, i valori e i principi e gliene sono profondamente grato». La scelta delle superiori fu il Liceo Scientifico, ma nell’83 il padre si trasferì a Pesaro per lavoro e chiese alla famiglia di seguirlo.



«Alla fine era una via di mezzo tra le loro due origini - scherza - e sono diventato pesarese d’adozione, anche se non è stato facilissimo ricominciare tutto da capo a 18 anni». Le aspirazioni e passioni di Davide erano rivolte all’arma dei Carabinieri, a cui però dovette rinunciare per un incidente di calcio che gli ha danneggiato l’udito. La seconda scelta era la scuola di Chef a Ginevra «ma uno chef mi disse che con il mio fisico, troppo esile, non avrei resistito ai calori della cucina. La cucina è rimasta comunque una passione».

Fu il padre a suggerirgli Economia e Commercio a Urbino: «L’Università mi ha cambiato tanto. Mi sono reso conto che o mi rimboccavo le maniche o il sogno di mio padre non si sarebbe avverato, quindi mi sono laureato, nella parte più difficile ai tempi che era quella professionale, con dignità». Ha sempre amato la musica, al punto da aver fondato una delle più note emittenti pesaresi: «Fu l’ematologo Moretti a chiamarmi, nel 1983, per mettere insieme un gruppo di persone per creare Radio Incontro. Avevamo la sede nel sottotetto di una palazzina dietro la chiesa della Baratoff, San Luigi Gonzaga, dove i vinili, d’estate, tendevano a sciogliersi. Trasmettevamo in mono e non avevamo idea che ci fosse così tanta gente ad ascoltarci». I suoi gusti vertono sulla musica black, R&B, blues e gospel, ma anche verso alcuni cantautori italiani come De Gregori, Dalla, Battisti, Bennato e «il Vasco della prima fase, quello della vita spericolata».



La tragedia dopo la festa



Vita spericolata si ma «da quando avevo 20 anni, vivo ogni giorno come fosse l’ultimo, assaporandone ogni momento. Ho perso persone importanti, come Stefano Ugolini che morì in uno stupido incidente in piazza del Popolo, per festeggiare la vittoria della Scavolini a Roma: un ricordo indelebile che ti fa comprendere la caducità della vita». A 20 anni fece un master di lingua inglese in Inghilterra, e ha lavorato in discoteca come Pr durante gli studi, per pagarsi le rette universitarie: «È lì che il mio carattere è ulteriormente migliorato, così come con lo sport di squadra che mi ha insegnato a stare in un team. Ma appena posso, fuggo dalla città e vado a respirare l’aria delle “mie” montagne».