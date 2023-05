"Buongiorno ceramica" torna nelle strade. Sabato e domenica appuntamenti a Pesaro, Appignano e Fratte Rosa

PESARO- Con uno straordinario supporto del volontariato, Buongiorno ceramica! 2023 torna in strada, in piazza, nelle scuole, nei musei, nei parchi, sul mare il 20 e 21 maggio. Sono 45 le Città della Ceramica sparse in tutta Italia dove nell'arco di un weekend, organizzato dall'Associazione italiana Città della Ceramica - AiCC, si susseguono ogni anno performance, laboratori, concerti, aperitivi col maestro, degustazioni, mostre, installazioni, visite guidate, workshop, letture, trekking e molto altro. Un gran piacere sia per gli adulti che per i più piccoli. Un festival concentrato in una due giorni a porte aperte.

Nelle Marche a Pesaro si potranno visitare le botteghe, gli studi e gli atelier dove la ceramica artistica e artigianale viene pensata e creata tutti i giorni dai ceramisti della città. In programma anche visite guidate a tema a Palazzo Ciacchi e a Palazzo Mosca Musei Civici sulle collezioni dedicate a questa secolare attività artistica, laboratori e dimostrazioni pratiche dei maestri ceramisti nel cortile dei Musei Civici a cura dell'Associazione Amici della Ceramica di Pesaro e aperture straordinarie del museo CAME.

Ad Appignano, Botteghe Aperte con messa a disposizione di oggetti e strumenti perché il pubblico possa sperimentare direttamente o attraverso workshop guidati; possibilità anche di fare acquisti direttamente all'origine con CeramicStore showroom che raccoglierà il meglio della produzione di artisti e artigiani locali.

Splendido il progetto Colorful Garden nell'ambito del quale, sabato 20 maggio, la riqualificazione attraverso la decorazione di piastrelle artistiche, di panchine, sedie e tavoli di un'area pubblica diventerà un happening collettivo.

A Fratte Rosa Open Day con laboratori di tornio, modellazione dell'argilla e decorazione della maiolica in collaborazione con la Scuola Primaria montessoriana. Nel penultimo weekend di maggio tutti quindi possono scoprire botteghe, laboratori, atelier in cui quotidianamente la ceramica viene pensata e realizzata. Possono incontrare i protagonisti, gli artigiani, i giovani artisti, i designers, vederli lavorare, toccare l'argilla, provare magari a mettersi al tornio, smaltare, capire il valore del fatto a mano. Così come tutti possono entrare nei musei, in gallerie, seguire percorsi di visita a tema, conoscere tradizioni secolari e scoprire le creatività più innovative.