Bungee fitness, il tormentone social che mantiene in forma giovani e adulti

E voilà, benvenuto bungee fitness, tra gli ultimi trend in tema di super fitness. È un’attività fisica che sta spopolando in tutto il mondo, davvero top, grazie alla sua particolarità e ai benefici che arreca al corpo e alla mente. Va forte su tutti i social, su TikTok è diventato un vero e proprio tormentone, i video fanno impazzire giovani e adulti. Una moda, davvero. Allena tutti i muscoli ma fa bene anche al nostro cervello. Volteggi nell’aria e diventi una sorta di top gun. Niente male anche perchè nel frattempo perdi anche peso. Vediamo di cosa stiamo parlando.



Di cosa si tratta



Questa nuova tendenza è nata in Thailandia e sta prendendo piede anche in Italia dopo il boom negli Stati Uniti. È un modo molto divertente per allenarsi, specialmente per mettere a dura prova la resistenza e le capacità aerobiche. Prende spunto dal bungee jumping. Va sottolineato che si tratta di una disciplina sorta inizialmente come uno strumento di riabilitazione ma oggi utilizzata come tecnica per scolpire il corpo. È una forma di allenamento in sospensione, ideata da un medico tedesco, un chirurgo traumatologo e dottore in scienze motorie, per la riabilitazione funzionale di atleti infortunati e che, dopo l’iniziale diffusione in Germania, ha raggiunto un notevole successo in diversi paesi del mondo.



Come funziona



Come nel bungee jumping, nel bungee gym si è legati in vita con uno o due elastici ma, in questo caso, non ci sono ponti da cui lanciarsi nel vuoto. L’imbragatura utilizzata è la stessa che è prevista nell’arrampicata sportiva e che fascia tutto il girovita. Gli elastici sono attaccati al soffitto della palestra e consentono di muoversi nel vuoto, senza toccare terra. Così, sospesi nell’aere, si possono svolgere tante attività fisiche e tanti esercizi dinamici in sospensione. E il corpo si scolpisce con i piegamenti ma anche con i crunch o lo yoga. E poi ci sono gli squat, gli addominali- E ancora: scatti, flessioni sulle braccia e sulle gambe, esercizi per la schiena, i salti. Il tutto tenendo sempre i piedi sollevati. Tutti gli esercizi che si possono fare in palestra, si possono fare anche a mezz’aria contrastando la forza di gravità. Proprio la trazione di ritorno trasforma molti esercizi più faticosi alla portata di tutti.



L’allenamento



È davvero un allenamento suggestivo perché consente di allenare la forza e la nostra capacità aerobica. Per gli addominali è il top. L’accessorio fondamentale è la bungee cord fitness, una corda elastica ideale per fornire agilità e aumentare il senso di equilibrio e potenziamento della velocità nella tecnica. Un tipo di esercizio, quello con gli elastici appunto, che porta a sviluppare la propria muscolatura potenziata con l’aerobica. Insomma, un nuovo trend davvero gettonatissimo.



I benefici



Il bungee fitness fa lavorare tutto il corpo, la sospensione in aria coinvolge tutti i muscoli: dalla schiena passando per gambe e addominali fino ai piedi. Ad avere vantaggi è però anche la mente che si libera dalle “tossine”, volteggiano in aria proprio come fa il corpo. È così che si crea il buonumore, e il divertimento.