«Mio figlio è tornato da scuola in lacrime: è l'unico della classe a non essere stato invitato a una festa di compleanno»

Un bambino di otto anni è tornato a casa da scuola in lacrime. Il motivo? È l'unico tra i suoi compagni di classe a non essere stato invitato alla festa di compleanno di uno di loro. A raccontare lo spiacevole episodio è stata la mamma, che ha chiesto consiglio sul da farsi ad altri genitori online.

La donna ha raccontato sulla piattaforma Reddit quanto accaduto al figlio. Il bambino - spiega - è inconsolabile per il mancato invito, soprattutto perché considerava il festeggiato un buon amico. Una doccia gelata, quindi, quando il compagno di classe ha distribuito gli inviti a tutti meno che a lui. «È successo nella sua classe - scrive - che è composta da 18 studenti. Quando mio figlio ha chiesto al compagno il motivo, lui ha risposto con un sorrisetto dicendo immagino che non sia in lista». La donna ha continuato spiegando come suo figlio giochi regolarmente con il festeggiato: «Non ho problemi con lui che non invita mio figlio: è la sua festa e può invitare chi vuole», ha aggiunto. «Ma sembra inutilmente crudele da parte sua escludere deliberatamente mio figlio, e solo mio figlio, di fronte ai suoi compagni di classe. Mio figlio ha già difficoltà a inserirsi e a trovare amici con cui sedersi e giocare a pranzo e durante la ricreazione. È intelligente e gentile, anche se un po' fuori dal comune con il suo amore per i cavalli, le macchine a vapore e le vecchie registrazioni musicali. Temo che diventerà ancora più difficile per lui ora che Mike (nome di fantasia) ha segnalato agli altri compagni di classe che mio figlio deve essere rifiutato ed escluso a scuola». Volendo assicurarsi che ciò non accada di nuovo, la mamma ha parlato con l'insegnante e il preside di suo figlio della loro politica sulla distribuzione degli inviti di compleanno spingendoli ad adottarne una più inclusiva, e ora è combattuta sull'atteggiamento da adottare nei confronti dei genitori del bambino: «Una parte di me vorrebbe svergognarli pubblicamente nella chat di classe, ma questo probabilmente ferirebbe ancora di più mio figlio. Mi fa male il cuore pensare a Mike e ad alcuni degli altri ragazzi che ogni giorno a scuola nelle prossime settimane sventoleranno questa festa in faccia a mio figlio e lui si sentirà rifiutato e escluso».

Mentre la maggior parte degli utenti l'ha elogiata per aver contribuito a implementare una nuova regola scolastica, altri hanno criticato i genitori di Mike per avergli permesso di escludere un bambino. Un utente ha dichiarato: «È possibile che i genitori di Mike lo abbiano mandato a scuola con inviti per tutta la classe e lui abbia deciso da solo di escludere tuo figlio». Un altro utente ha aggiunto: «Se è cattivo con tuo figlio, non credo che vorresti che andasse comunque alla sua festa di compleanno, onestamente. Prova a rigirare la cosa come un buon modo per imparare che non vuoi frequentare persone che ti trattano male». Un terzo utente ha dichiarato: «Questo mi è successo per caso una volta, per la festa di mia figlia all'asilo avevo indirizzato gli inviti a tutti i bambini, ma a quanto pare ne è caduto uno da qualche parte tra casa e scuola. Il ragazzo escluso (accidentalmente) ha chiesto a mia figlia se non fosse stato invitato e lei non lo sapeva, quindi ha detto semplicemente: 'Immagino di no'. L'ho scoperto solo anni dopo. Mi sono sentita davvero male».