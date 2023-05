A 11 anni ha un QI superiore a quello di Albert Einstein. Lei (autistica) dopo il master in ingegneria sogna di lavorare alla Nasa

La storia di Adhara, una bambina prodigio di 11 anni, ha dell'incredibile. La piccola messicana, nata a Città del Messico e cresciuta nel quartiere povero di Tláhauc, ha dimostrato alla mamma di essere speciale fin da piccolissima e, se prima, alcuni suoi comportamenti potevano risultare strani, ora, Adhara è riconosciuta come una delle bambine più intelligenti del mondo.

La bambina, infatti, soffre di autismo che le è stato diagnosticato all'età di tre anni. La patologia, tuttavia, non l'ha mai fermata e non le ha mai impedito di studiare e fare crescere sempre di più la sua passione per l'algebra. Il suo dono e la sua innata intelligenza l'hanno portata a raggiungere livelli altissimi. Ma andiamo con ordine.

La storia di Adhara

Adhara quando aveva tre anni non era come gli altri bambini: non riusciva ad esprimersi come loro e l'unico modo che aveva di spostarsi da una stanza all'altra della casa, era gattonare ma in un modo molto veloce, nervoso e non naturale. Inoltre, la bambina si isolava dalle altre persone e preferiva dondolarsi avanti e indietro. La mamma, quindi, preoccupata per questi strani comportamenti, l'ha portata a svolgere vari esami e, dopo avere consultato diversi medici, si è scoperto che Adhara soffriva di autismo.



La diagnosi è stata terribile: ora, tutto aveva una spiegazione. A scuola, poi, gli altri bambini bullizzavano la piccola perché non comprendevano il suo modo di essere., però, aveva qualcosa che gli altri non avevano: immersa nel suo mondo osservava ciò che le stava intorno e la cosa che la attraeva di più erano le fotografie dei pianeti e delle stelle. Inoltre, nello studio di un dottore che lavedeva spesso, c'era un quadro dello scienziatoche, ora, è diventato l'idolo di

Il QI di Adhara (che sogna la Nasa)

Per tenerla impegnata, la mamma di Adhara la intratteneva con calcoli e giochi che tenessero attivo in modo funzionale il cervello. Ecco quindi, che in un batter d'occhio la bambina sapeva a memoria la tavola periodica degli elementi e a cinque anni era in grado di svolgere calcoli e problemi che vengono sottoposti agli studenti universitari. I dottori consigliarono, quindi, alla mamma di Adhara di portarla in un centro per bambini dotati ed ecco la sorpresa: il suo QI era di 162, più alto di quello di Albert Einstein e Stephen Hawking, entrambi con 160.

Dopo questa incredibile scoperta, il percorso di studi di Adhara è stato incredibile: a cinque anni aveva già terminato le scuole elementari, nei quattro anni successivi, finito le scuole medie e superiori. A undici anni ha conseguito una laurea in ingegneria dei sistemi presso l'Università CNCI in Messico e ora, stando a quanto riporta Marie Claire Messico, starebbe conseguendo un master in matematica presso l'Università Tecnologica del Messico. Il sogno della bambina, però, è solo uno: diventare un ingegnere aerospaziale e lavorare alla Nasa... magari, un giorno, visitare Marte.