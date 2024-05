Un viaggio alle radici di una nazione, tra Atene e Roma. Un viaggio nella Turchia antica, nel cuore di una nazione che per decine si secoli è stata al centro della storia dei popoli che hanno animato il mar Mediterraneo. Luogo ideale per iniziare ad esplorare questa “parte” di Turchia è Smirne. Anche lei una città dalla grande storia (agorà, fortezza di Kadifekale e quartiere storico di Bornova). Da Smirne poi ci aspetta un viaggio di circa 4 ore per andare ad esplorare una delle città più leggendarie della storia dell’uomo, Troia.

La città leggendaria

Troia, con i suoi 4000 anni di storia, è uno dei siti archeologici più famosi al mondo. I primi scavi nel sito furono intrapresi dal famoso archeologo Heinrich Schliemann nel 1870. In termini scientifici, i suoi vasti resti sono la dimostrazione più significativa del primo contatto tra le civiltà dell’Anatolia e il mondo mediterraneo. Inoltre, l’assedio di Troia da parte di guerrieri spartani e achei dalla Grecia nel XIII o XII secolo a.C., immortalato da Omero nell’Iliade, ha ispirato da allora la fantasia creativa di grandi artisti in tutto il mondo. Scendendo nuovamente verso Smirne e andando verso sud per una cinquantina di chilometri c’è Efeso. Efeso comprende successivi insediamenti ellenistici e romani fondati in nuove località, seguendo il ritiro della linea di costa verso ovest. Gli scavi hanno rivelato grandi monumenti del periodo imperiale romano tra cui la Biblioteca di Celso e il Teatro Grande. Poco rimane del famoso Tempio di Artemide, una delle Sette meraviglie del mondo, che attirava pellegrini da tutto il Mediterraneo. Dal V secolo, la Casa della Vergine Maria, una cappella cruciforme con cupola a sette chilometri da Efeso, divenne un importante luogo di pellegrinaggio cristiano. L’antica città di Efeso è un eccezionale esempio di città portuale romana, con canale marittimo e bacino portuale.

L’ultima tappa

Ultima tappa questa volta più verso l’interno, viaggiando per circa 3 ore verso la città storica di Afrodisia. Situato nell’alta valle del fiume Morsynus, il sito è costituito da due componenti: il sito archeologico di Afrodisia e le cave di marmo a nord-est della città. Il tempio di Afrodite risale al III secolo a.C. e la città fu costruita un secolo dopo. La ricchezza di Afrodisia proveniva dalle cave di marmo e dall’arte prodotta dai suoi scultori. Le strade della città sono disposte attorno a diverse grandi strutture civiche, che includono templi, un teatro, un'agorà e due complessi termali. Il tempio venne costruito nel corso del I secolo a.C., su un più antico luogo di culto dedicato alla dea Afrodite. Il temenos (recinto sacro) venne completato solo nel II secolo sotto l’imperatore Adriano. Alcune tracce di mosaici ellenistici hanno tuttavia fatto ipotizzare la presenza di un edificio templare precedente a quello di epoca romana. Il tempio aveva otto colonne in facciata (“ottastilo”) e tredici sui lati lunghi ed era di ordine ionico. Su alcuni fusti delle colonne sono ancora iscritti i nomi dei donatori che offrirono il denaro per la loro erezione al momento della costruzione dell’edificio.