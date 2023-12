Gli angeli di Colonnelli sublimi potenze celesti: alla Papini di Ancona in concomitanza con "Just a present"

ANCONA L'angelo è un messaggero. È questo il significato del suo nome in greco antico, e come tale ricorre in tutte le rappresentazioni dell'Annunciazione a Maria. Armato di spada, l'angelo sa anche combattere e debellare il Male, incarnato dal demonio, suo fratello, ribelle al Padre. Gli angeli di Francesco Colonnelli, che popolano il suo più recente ciclo, diventano simbolo del Natale. Si rincorrono sulle pareti della Galleria Papini di Ancona, nell'elegante mostra "Tribulatio angelorum", che coincide con l'iniziativa "Just a present", una tradizione dell'associazione culturale, che fa capo allo spazio espositivo di via Bernabei 39.

L'idea

«Da tempo sentivo l'urgenza racconta Francesco Colonnelli - di sviluppare l'idea di interpretare a modo mio una collezione di fotografie in bianco/nero, che avevo scattato anni fa a Castel Sant'Angelo.

Tante inquadrature, da diverse angolazioni, delle statue di angeli del Bernini. Un repertorio di immagini potenti che, dalle cartelle in cui erano conservate, mi chiamavano». Potenze celesti dalle sublimi fattezze, sovrumane, hanno esercitato sull'artista un richiamo misterioso, cui ha finito per cedere, rimuovendo una sorta di timore ancestrale. Ora, finalmente, ha dato ali alla sua ispirazione, interpretando quelle figure con la sua sensibilità, con l'urgenza emotiva dettata dal tempo presente. Quale annuncio possiamo aspettarci dagli angeli, se non di una nuova pace tra gli uomini di buona volontà? Un'illusione, un miraggio, forse, a cui l'arte è chiamata a dare forma.

Le reinterpretazioni

Numerose solo le reinterpretazioni di quelle foto di angeli, che Colonnelli, con pennellate violente di colore acrilico, immerge in cieli stellati e in corrusche vampate di fuoco, colorando d'oro le punte di lancia. Accanto, si stagliano altre creature, le sue visioni. In un grande ovale candido, Niger, un angelo dal volto nero, brandisce un'asta, riconoscibile come un ramo levigato e restituito dal mare. L'artista l'ha disegnato con la grafite su carta da pacchi, ha aggiunto pennellate di biacca per i panneggi e le ali, sfiorate da due falci di luna di metallo arrugginito. Poi, su una tela grezza, si accampa un angelo mascherato, misterioso come quello che, di fronte, su sfondo nero, cela il volto alla vista. I bei corpi, resi scultorei dalla sovrapposizione di materiali pittorici, hanno una consistenza tale, che ci si sente circondati, davvero: la presenza degli angeli diventa carismatica, magnetica.

Il puttino sospeso

La saletta più piccola della dominata da un puttino sospeso a mezz'aria. Una figura di bambino in ferro, scovata da Colonnelli tra gli scarti di un fabbro, focalizza l'attenzione, per quell'unica ala dorata che ha sulle spalle. Così Michele Servadio commenta quest'opera: «Esiste un messaggio in questo progetto, ed è fatto di speranza. L'ala sembra sollevarlo verso qualcosa di superiore, che può davvero salvare noi e il mondo intero».