Il melanoma può essere messo fuori gioco. Per farlo occorrono professionisti e strumenti all’avanguardia frutto di ricerca. Per arrivare ad avere una diagnosi sempre più tempestiva è stata attivata una raccolta fondi a favore dell’Inrca di Ancona al fine di fornire la Uoc di Dermatologia di una apparecchiatura tra le più moderne attualmente in commercio con Intelligenza Artificiale.

Come donare

La campagna, promossa dall’Associazione Amici del Geriatrico Inrca, si chiama “Contro il melanoma ogni donazione conta”. L’obiettivo da raggiungere è l’acquisto del prezioso macchinario con sistema Atbm, che permette il controllo e la diagnosi precoce del melanoma nei pazienti a rischio. Tutti possono contribuire con una donazione economica, piccola o grande che sia. Per farlo si può scrivere in un motore di ricerca web “Eppela melanoma” oppure collegarsi al sito www.inrca.it e cliccare sulla sezione News. Il reparto di dermatologia dell’Inrca di Ancona, diretto dal dr Alfredo Giacchetti, è considerato punto di riferimento regionale per la diagnosi e il trattamento dei tumori cutanei, e con il macchinario oggetto della raccolta l’asticella diventa sempre più alta.

Cosa è

Il melanoma cutaneo è un tumore che deriva dalla trasformazione tumorale dei melanociti, che sono cellule presenti nell’epidermide che producono melanina, un pigmento che protegge la pelle dagli effetti dannosi dei raggi solari. La mortalità per il melanoma oggi è tra le più bassa tra tutti i tumori a fronte della sua crescente incidenza, e si è ridotta negli ultimi tempi grazie alla diagnosi precoce e all’utilizzo di nuovi farmaci, come farmaci target e le immunoterapie. Nella regione Marche, dal 2015 al 2020, ci sono stati 331 decessi per melanoma su più di 3000 casi e un costo annuo sanitario di 1.800.000 euro. Tra il 2017 e il 2022 quasi il 27% dei decessi in Italia per melanoma sono stati registrati nelle regioni del centro. Nello stesso arco temporale in Italia i contagiati sono stati più di 81mila.

I pazienti a rischio melanoma sono coloro che sono stati già trattati per questo tumore ma anche «coloro che hanno dei casi di melanoma in famiglia, che presentano uno o più nei congeniti di grandi dimensioni e che nel proprio corpo hanno più di 50 nei – afferma il dermatologo dr Alfredo Giacchetti, direttore Uoc di Dermatologia Inrca Ancona – A rischio sono anche le persone con efelidi e con capelli biondo-rossi, occhi chiari, carnagione particolarmente bianca ed estremamente sensibile al sole. Da tenere monitorato è anche chi ha avuto precedenti scottature al sole, soprattutto nell’infanzia e nell’adolescenza». Al reparto di dermatologia dell’Inrca di Ancona, attualmente la diagnosi precoce viene fatta con la dermoscopia manuale, digitale e confocale: con la Total Body Mapping si aggiunge un altro importante tassello.

L’intelligenza artificiale

Il sistema Atbm del macchinario innovativo, utilizzando la Total Body Dermoscopy, può aiutare ad individuare precocemente i melanomi sfruttando l’Intelligenza Artificiale che permette di identificare in modo più veloce e preciso neoformazioni nuove o modificati. Nello specifico, la pelle viene fotografata tutta insieme, ed al controllo successivo si evidenziando le neoformazioni nuove o quelle modificate. È ormai accertato che l’80% dei melanomi non insorge su nei preesistenti, ma nascono ex novo. L’utilità della nuova apparecchiatura è massima nei pazienti con un numero elevato di nei. Tra gli altri importanti vantaggi la riduzione del tempo di visita, degli interventi inutili, delle liste d’attesa e anche la riduzione della mortalità.