«È ‘na storia de risvejo scurdata, quela de Capodemonte». Lo dice in anconetano, Iridio Mazzucchelli, mentre rievoca l’impegno con cui, assieme a un manipolo di volenterosi, nel 1969 fondò un Comitato rionale. A più di vent’anni dalla fine della guerra, Capodimonte non era stata ancora ricostruita: rovine ovunque, vicoli ostruiti dalle macerie, desolazione, tra le vie Cialdini e Torrioni, che da corso Stamira salgono ripide a piazza Antonio da Sangallo.

«Poco era cambiato, da quando, con la mia famiglia, nel ‘45 ero tornato dallo sfollamento». Figlio di “capomontesi” doc, era nato in via Podesti nel ‘39. «Per noi bambini, il quartiere era terra di conquista, giocavamo a calcio tra i ruderi. Con il fango facevamo i tarabugi, dischi grossolani che lanciavamo dal tetto del rifugio di via Malacari, per spaventare le bambine. E ci buttavamo giù per via Cialdini con le carriole. Discese a capofitto, fino alla garitta della caserma insediata a Sant’Agostino». Succedeva che, invece di fare i compiti, uscisse in strada dalla finestra, per andare a giocare ai cappuccetti, il piccolo Iridio, che si chiama come un eroe del quartiere, Iridio Mantovani. «La famiglia del bell’ufficiale, caduto nel ‘36 in Etiopia, promise un assegno a chi avesse dato quel nome al figlio. Non ho mai saputo se i miei abbiano preso una lira».



La recita



Sfollato a Staffolo, era andato a lezione da Isolina, la sorella del parroco, col cugino Sergio, per prepararsi all’esame di ammissione alla seconda elementare. «Mio padre lavorava all’Unes, l’Enel di allora, e mi scelsero per una recita di figli dei dipendenti. Che delusione, quando un giorno, alle prove, mi dissero di tornare a casa: mio padre era stato licenziato, ingiustamente, credo. Andò a lavorare in Belgio, in miniera. Ricordo solo che tornava con la valigia piena di cioccolato». Erano gli anni Cinquanta, Capodimonte si era ripopolata. «In certe case, fatiscenti, antigieniche, con i gabinetti nei terrazzini, vivevano anche due, tre famiglie. Scoppiavano spesso litigi, che rimbombavano nei vicoli, in strada e dalle finestre aperte. Uno spettacolo, per noi ragazzi. E le donne, sedute davanti casa, a lavorare a maglia o a ricamare, scuotevano la testa. Gli uomini andavano alla cantina: ce n’era una a ogni isolato. Era un quartiere vivo; in rovina, ma battagliero. E animato ancora di quel sano spirito di quartiere, che ci portò spesso alla vittoria del Palio di Ancona sugli altri rioni del centro storico: una staffetta, a terra e in mare, che partiva dalla Fiera della Pesca, dove si chiudeva, alla fine di un lungo giro attorno all’arco del porto».



Il concorso



Un cerchio, come quello che ha percorso Iridio nel suo lavoro, da Capodimonte, per tornarvi, sempre. Dopo il diploma di Ragioneria, venne assunto all’Eni, a Roma, ma poi vinse un concorso in Ferrovia, da assistente di stazione. Prime sedi, Civitanova e Riccione. Ma non si accontenta e, di concorso in concorso, torna ad Ancona, dove ha poi concluso la carriera da dirigente amministrativo. «Il primo posto prestigioso a Venezia, dove ho vissuto per tre anni e mezzo con la famiglia». Nel ‘65 aveva sposato Nadia, del rione San Pietro, ed erano nati Claudia e Paolo. «Mio suocero, impiegato alla Timo, aveva comprato una casa nuova, con la cooperativa dei telefonici, davanti a Palazzo Malacari, in via Podesti. Morì giovane, e noi andammo a vivere lì, con la mamma di Nadia».



La zona grigia



Di nuovo a Capodimonte, dove la situazione, igienica e ambientale, non era più sostenibile. Iridio, che già seguiva il Gruppo sportivo Victoria, fu protagonista di un movimento di partecipazione democratica, sollecitando, col Comitato rionale, gli amministratori locali perché il rione, per gran parte mai ricostruito, uscisse dalla “zona grigia”. «Tanta vita sociale, ma c’era bisogno di palestre, di luoghi di svago e di ritrovo per i giovani. Occorreva varare un piano urbanistico, bonificare case, vicoli e piazzette». Fu grazie al loro impegno, che il Consiglio varò, nel 1971, l’istituzione dei Comitati di quartiere. Poi, venne il terremoto: una svolta, paradossalmente, per la ricostruzione di Capodimonte, che è diventato un esempio per gli urbanisti. «Ancora, però, qui bisogna riportare la vita sociale».