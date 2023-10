Ancona, per Rosella Sbarbati, è stata “una rivoluzione d’amore”. «Da bambina, ci venivo in treno da Jesi, con babbo e mamma. Dalla stazione marittima salivamo per corso Mazzini, fino a piazza Roma. Quando ho scelto di vivere qui, con il mio Giancarlo, ho ritrovato luoghi e persone. Alla Standa, c’erano ancora le commesse di allora». Era il 25 giugno del 2001, quando la dottoressa Rosella, assunta al Servizio Alimenti e Nutrizione dell’Asl locale, arrivò ad Ancona, da Pisa, tornando nelle Marche dopo trent’anni.



A Pisa



Era nata a Jesi, dove aveva frequentato lo Scientifico. Studiosa, avrebbe voluto fare la ballerina. «Mi avevano scelto, a 5 anni, per danzare un minuetto al teatro Pergolesi. Ma dovetti rinunciare a frequentare una scuola di danza. A Jesi, allora, non c’era ancora». Quando, il 27 ottobre 1969, Rosella, vincitrice del concorso alla Scuola Normale per Biologia, arrivò a Pisa con la Freccia dei Due mari, accompagnata dalla madre, trovò la città in stato d’assedio. «C’era il coprifuoco. Accolte da una cortina di nebbia causata dai fumogeni, fummo dirottate dalla polizia alla Pensione Paradiso, a due passi dalla stazione». Quel giorno, l’ultimo della settimana definita “la battaglia di Pisa”, tra studenti, c’era scappato il morto.



La libertà



«Un inizio terribile. Ma poi l’ambiente della Normale mi rassicurò. Significò per me la libertà, quella che, studentessa modello, non avevo assaporato a Jesi». Fu all’università, nella Pisa turbolenta di quegli anni, che Rosella scoprì l’impegno sociale. «Ostile agli estremismi, mediatrice per natura, fondai la prima associazione universitaria della facoltà di Biologia, per sostenere le esigenze dei fuori sede, dei borsisti e dei pendolari».

Dopo la laurea, la scelta: perfezionamento in Fisiologia a Pisa o ritorno a casa, a insegnare alle Superiori, come i suoi avrebbero voluto? «Scelsi una terza via: una borsa di studio europea, nel Dipartimento di Psicofisiologia dell’Università di Amsterdam. Comunicarlo a babbo e mamma fu molto doloroso: mi commuovo a ripensarci». Ogni tanto l’andavano a trovare, in Olanda, in treno. «Ci sono rimasta 9 anni. Prima come borsista e ricercatrice, con assegni mensili così cospicui che me li sognavo, in Italia. Poi, nel ‘76, fui assunta come docente e ricercatore all’Università di Leiden, e intanto conseguivo il dottorato in Medicina».



Olanda e Giappone



Ormai Rosella parla bene l’olandese. Ha un marito, ricercatore italiano, da cui poco dopo divorzia. Rimasta ad Amsterdam dopo il dottorato, al Laboratorio di ricerca della Croce Rossa, approfondisce ricerche e tecniche di coltura di cellule endoteliali umane dal cordone ombelicale, per ricoprire protesi cardiovascolari. Fu questa la molla che la indusse a tornare a Pisa, nell’83, «per lavorare col prof Luigi Donato, al Laboratorio di Biologia Clinica del Cnr. In collaborazione con la facoltà di Ingegneria, con le cellule embrionali realizzavamo tessuti endoteliali per test in vitro sulle protesi vascolari». Per le sue ricerche innovative, viene invitata come visiting professor all’Università di Tsukuba, in Giappone. «Un paradosso: lì ero considerata un capo dipartimento, in Italia restavo una precaria». Necessario voltare di nuovo pagina. «Un’altra scelta, la più difficile: lasciare la ricerca e dedicarsi alla cura nutrizionale nel Servizio Sanitario Nazionale».



Il desiderio



Si specializza in Scienza dell’Alimentazione alla Sapienza di Roma. Intanto, conosciuto Giancarlo, pisano, si sposa. Riappare il desiderio di tornare nelle Marche. «Accettai la chiamata dalla Asl di Ancona, come dirigente Sanitario Nutrizionista. È stato Giancarlo, il mio angelo, a sostenermi». Con lui, Ancona è stata «un’emozione indicibile. Tutto a colori, per noi, presi in un vortice di amore e di condivisione con la città». Lui, pittore amatoriale, per il quale i colori di Ancona sono stati di grande ispirazione, apre nel 2008 la Libreria del Benessere, in corso Amendola. E quando viene a mancare, nel 2010, Rosella vi aggiunge l’erboristeria e, una volta in pensione, un ambulatorio di prevenzione e cura con l’alimentazione. «In Ancona ho ideato NUTRIdieta®, un approccio scientifico alla nutrizione e alla fitoterapia».