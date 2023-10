Amazon, arriva la Festa delle Offerte Prime: il 10 e l'11 ottobre 48 ore di grandi occasioni

Questa è la stagione perfetta per grandi risparmi. I clienti Amazon Prime possono iniziare in anticipo il loro shopping per la stagione natalizia grazie alla Festa delle Offerte Prime, che inizierà il 10 ottobre a mezzanotte e durerà fino alle 23:59 dell’11 ottobre. L’evento di 48 ore metterà a disposizione dei clienti Prime moltissime offerte su prodotti di grandi marchi e di piccole e medie imprese. Con nuove offerte su un’ampia selezione di prodotti per tutta la durata dell’evento, la Festa delle Offerte Prime permetterà a tutti i clienti iscritti di vivere un'esperienza di shopping davvero unica: Amazon offrirà i prezzi più bassi di quest'anno su prodotti selezionati di Ecovacs, Cosori, Xiaomi, Sage, Delonghi, Huawei, Moulinex e LG. Per chi non è ancora cliente Prime è possibile iscriversi e iniziare il periodo di uso gratuito su amazon.it/festaprime.

«Con questo evento di shopping vogliamo offrire a tutti i clienti Prime una nuova opportunità per risparmiare in anticipo sullo shopping natalizio e approfittare di offerte su alcuni dei prodotti più richiesti», ha dichiarato Jamil Ghani, vicepresidente di Amazon Prime. «Oltre a beneficiare di tutti i vantaggi Prime, i clienti possono accedere a moltissime offerte in categorie come moda, casa e giocattoli, che includono alcuni dei prodotti più popolari durante la Festa delle Offerte Prime».

In vista della Festa delle Offerte Prime, i clienti possono già approfittare di moltissime offerte esclusive. Inoltre, grazie al badge Piccola Azienda e al nuovo filtro Piccola Azienda, è possibile supportare le piccole e medie imprese e gli artigiani scoprendo e acquistando ancora più facilmente i loro prodotti all’interno della vetrina Amazon dedicata. Puoi scoprire le migliori offerte delle piccole e medie imprese su amazon.it/pmi.

Dispositivi Amazon: approfitta delle offerte su una selezione di dispositivi Amazon che includono Echo Pop + Meross Smart Plug (presa intelligente con connettività Wi-Fi) disponibile a 22,99€, Blink Outdoor (1 Camera System) + Blink Mini Pan-Tilt (1 Camera) disponibile a 60€, Sistema Wi-Fi 6 mesh dual-band Amazon eero 6, con hub per Casa Intelligente Zigbee integrato, acquistabile a 64,99€ e TCL TV 32SF540 con Fire TV disponibile a 159,00€.

Amazon Music Unlimited: Per un periodo limitato, i clienti Prime che sono nuovi abbonati ad Amazon Music Unlimited possono ottenere 4 mesi di uso gratuito, con accesso a più di 100 milioni di brani e ai migliori podcast senza pubblicità, on-demand e in streaming audio di alta qualità.

Inoltre, i clienti Prime che si iscrivono ad Amazon Music Unlimited possono passare al Piano Famiglia senza costi aggiuntivi per 4 mesi.

Amazon Fashion: i clienti Prime hanno accesso a sconti fino al 30% su grandi marchi tra cui Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma, Swarovski e molti altri.

Ecco alcuni suggerimenti per prepararsi alla Festa delle Offerte Prime:

Esplorare tutte le opzioni di consegna: iscrivendosi ad Amazon Prime, i clienti potranno sempre contare su consegne rapide e senza costi aggiuntivi su milioni di prodotti e scegliere l'opzione di consegna più adatta alle proprie esigenze durante la Festa delle Offerte Prime. È anche possibile approfittare della consegna presso gli Amazon Locker o Counter.

Impostare notifiche personalizzate sulle offerte: i clienti possono iscriversi per ricevere notifiche sulle offerte personalizzate in base alle loro ultime ricerche su Amazon e agli articoli visualizzati di recente. È sufficiente visitare la pagina della Festa delle Offerte Prime sulla shopping app di Amazon tra oggi e l'inizio dell’evento per attivare le notifiche relative alle offerte. Una volta iniziata la Festa delle Offerte Prime, i clienti riceveranno notifiche push sulle offerte disponibili a cui sono iscritti.

Accesso alla Festa delle Offerte Prime in tutto il mondo

La Festa delle Offerte Prime inizierà il 10 ottobre in 19 paesi del mondo, tra cui Portogallo, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Singapore, Spagna, Svezia, Stati Uniti e Regno Unito. I clienti Prime in Giappone potranno acquistare le offerte di questo evento nel corso del mese.

I vantaggi di Amazon Prime

Amazon Prime è risparmio, convenienza e intrattenimento, tutto in un unico abbonamento. Oltre 200 milioni di iscritti ad Amazon Prime in 25 paesi del mondo possono beneficiare dell’ampia selezione di Amazon a prezzi bassi e consegne rapide. In Italia, i clienti possono iscriversi ad Amazon Prime per 4,99 euro al mese o 49,99 euro all'anno e, se idonei, iniziare un periodo d’uso gratuito di 30 giorni su amazon.it/prime. Inoltre, gli studenti possono iniziare un periodo di prova di sei mesi di Prime Student su amazon.it/joinstudent, pagando poi solo 2,49 euro al mese o 24,95 euro all'anno.