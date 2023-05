I social media creano danni alla salute mentale di bambini e adolescenti: «Rischio soprattutto per giovani ragazze». L'allarme dei medici

Il Surgeon general, il massimo funzionario sanitario degli Stati Uniti, ha avvisato sul rischio dei social media per bambini e adolescenti. Il dottor Vivek Murthy, punto di riferimento in materia di salute negli Usa, ha avvertito sulla possibiltà di «danni alla salute mentale» per i più giovani che fanno uso dei social. Da TikTok, a Instagram e Facebook, secondo il medico, sono tutti dei potenziali pericoli che vanno limitati.

L'allarme medico

«Siamo nel bel mezzo di una crisi nazionale della salute mentale dei giovani e temo che i social media siano uno dei principali fattori di questa crisi - qualcosa che dobbiamo affrontare con urgenza», ha detto.

Chi è più a rischio

E in un rapporto definisce necessarie ulteriori ricerche per «comprendere meglio gli effetti dei social network» sui giovani, affermando allo stesso tempo che ci sono «prove considerevoli» che possono avere conseguenze negative.

Gli adolescenti, dice, «sono in una fase di sviluppo diversa e sono in una fase critica dello sviluppo del cervello». Ma a rischiare,andando più nello specifico, sarebbero soprattutto le ragazze giovani, che sarebbero le più vulnerabili. Secondo una ricerca citata da Vivek Murthy, l'uso di queste piattaforme le espone a un rischio maggiore rispetto ai ragazzi di subire cyber-bullismo o addirittura di sviluppare disturbi alimentari.